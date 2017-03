Dự án bãi đậu xe công viên Lê Văn Tám: Động thổ xong... để đó

Đây là dự án có quy mô khá lớn với tổng diện tích sàn của công trình là 103.225m2, chiều sâu công trình 15m bao gồm một bên là năm tầng hầm (chiếm 70% diện tích sàn) phục vụ đậu xe và hạ tầng kỹ thuật, một bên là ba tầng hầm làm thương mại và dịch vụ công cộng (30% diện tích còn lại).



Bị “treo” vì thủ tục



Công ty cổ phần Đầu tư phát triển không gian ngầm (gọi tắt là Công ty IUS) - chủ đầu tư dự án - cho biết khi hoàn thành bãi đậu xe này có sức chứa 2.024 chỗ đỗ xe máy, 1.250 chỗ đỗ ôtô con, 28 chỗ đỗ xe buýt và xe tải.Thế nhưng, sau lễ động thổ vào tháng 8-2010 không bao lâu, chủ đầu tư dự án đã cho rút hết thiết bị thi công.



Giải thích việc này, ông Lê Tuấn - tổng giám đốc Công ty IUS - cho biết do hồ sơ xây dựng còn thiếu một số diện tích đất chưa làm hồ sơ thuê. Đơn vị phải lập hồ sơ xin bổ sung diện tích thuê 2.150m2 đất ngầm để xây dựng các công trình phụ trợ và 1.399m2 đất mặt để xây dựng các công trình kết nối giao thông.



Sau đó, Công ty IUS đã trình hồ sơ bổ sung số diện tích đất thuê bị thiếu nói trên cho các cơ quan có thẩm quyền từ các sở ngành đến cấp bộ. Tuy nhiên, thời gian ký duyệt của các cơ quan này quá lâu. Ông Tuấn cho biết cứ mỗi văn bản IUS trình chờ từng sở, ngành phúc đáp phải mất từ 20 ngày đến một tháng. Đó là chưa kể có thủ tục công ty hỏi sở, sở “ngâm” một thời gian dài rồi mới chỉ lên bộ giải quyết.



Theo ông Tuấn, Công ty IUS cũng rất sốt ruột vì thủ tục hành chính chậm chạp khiến tiến độ dự án chậm theo. Dự án chậm đồng nghĩa với thiệt hại vì vốn đầu tư dự án sẽ tăng lên do trượt giá, lạm phát. Từ khi bắt tay vào lập dự án đến nay đã trải qua tám năm, vốn đầu tư dự án từ 70 triệu USD nay tăng lên đến 200 triệu USD.



Chưa biết bao giờ mới xong



Ông Lê Tuấn cho biết hi vọng cuối tháng 10 này thủ tục liên quan đến dự án sẽ hoàn tất để được cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự kiến đầu năm 2012 Bộ Xây dựng mới thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở và sớm nhất là tháng 2-2012 khởi công. Thời gian thi công dự kiến phải mất ba năm mới xong (2015), nhưng đó cũng chỉ là thời gian dự kiến chứ thực tế chưa biết đến bao giờ.



Ông Lê Quyết Thắng - giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 TP.HCM - cho biết không chỉ bãi đậu xe ngầm ở công viên Lê Văn Tám triển khai thi công chậm mà các dự án xây dựng bãi đậu xe ngầm khác ở TP cũng đều trong tình trạng tương tự.



Trong khi đó, nhu cầu bức xúc về chỗ đậu xe của người dân ngày càng tăng. TP.HCM đã quy hoạch tám bãi đậu xe ở khu vực trung tâm, trong đó có hai dự án đang triển khai và sáu dự án nhà đầu tư đã ký kết bản ghi nhớ với cơ quan thẩm quyền nhưng đến nay chưa có dự án nào được triển khai.



Theo ông Thắng, các cơ quan chức năng cần sớm giải quyết nhanh thủ tục để các nhà đầu tư triển khai dự án. Đối với các dự án chậm triển khai, cơ quan chức năng cần xem xét thu hồi giao cho nhà đầu tư khác có năng lực hơn để xây dựng.





Bãi đậu xe ngầm ở sân khấu Trống Đồng cũng chưa thể thi côngDự án xây dựng bãi đậu xe ngầm ở sân khấu Trống Đồng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.1) gồm 3 tầng nổi có diện tích sàn 7.549m2 và chín tầng ngầm (sâu 23m so với mặt đất, có diện tích 46.967m2) do Công ty TNHH tập đoàn Đông Dương làm chủ đầu tư đã được UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 2-2010, đến nay cũng chưa khởi công. Đại diện công ty cho biết gần một năm rưỡi qua đơn vị vẫn chưa xong thủ tục xác định suất đầu tư xây dựng và đơn giá thuê đất, mặc dù đã trình hàng chục văn bản đến các cấp thẩm quyền như Sở Tài chính TP, Ban Vật giá TP, Bộ Xây dựng. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục trình Sở Tài chính TP về việc xác định đơn giá cho thuê đất.

Theo NGỌC ẨN - HỒ VĂN (TTO)