Dự án bãi đậu xe trăm triệu đô ở TP HCM 'đắp chiếu'

Ngày 8/8/2010, bãi đậu xe ngầm công viên Lê Văn Tám (quận 1) được động thổ. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 110 triệu USD, được xây dựng trên diện tích 6,2 ha.



Trong đó 2/3 diện tích xây dựng 5 tầng hầm có 28 chỗ đỗ xe buýt và xe tải, 1.250 chỗ đỗ xe con, hơn 2.000 chỗ đỗ xe máy và phần hạ tầng kỹ thuật. Phần còn lại được xây dựng với 3 tầng hầm với mục đích thương mại, dịch vụ công cộng. Dự kiến đến năm 2013 công trình sẽ được khai thác.







Bãi đậu xe ngầm dưới công viên Lê Văn Tám (quận 1), được động thổ ngày 8/8/2010, và được kỳ vọng là "phát súng" đầu tiên để các bãi đậu xe ngầm khác triển khai. Nhưng đến nay chưa thể tiếp tục vì vướng thủ tục. Ảnh: CTV.

Sau ngày động thổ rình rang, gần hai năm qua dự án đã rơi vào im lặng. Hiện, khu vực công viên Lê Văn Tám không còn dấu tích gì của một dự án hàng trăm triệu USD. Chủ đầu tư đã cho rút hết các thiết bị máy móc và thi công.Trao đổi với PV, ông Lê Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển không gian ngầm (IUS) cho biết, công ty còn thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp nên không thể triển khai. Trong khi đó, muốn có các giấy phép xây dựng hay bất cứ thủ tục nào đều cần có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng chờ mãi công ty vẫn chưa được cấp dù thủ tục đã đầy đủ.Theo ông Tuấn, thời gian ký duyệt của các cơ quan này quá lâu. Cứ mỗi văn bản IUS trình chờ từng sở, ngành phúc đáp phải mất cả tháng. Đó là chưa kể có thủ tục công ty hỏi sở, sở "ngâm" một thời gian dài rồi mới chỉ lên bộ giải quyết. Dự án chậm đồng nghĩa với thiệt hại vì vốn đầu tư sẽ tăng lên do trượt giá, lạm phát.Thời gian thi công dự kiến của bãi đậu xe ngầm này phải mất ba năm mới xong, nhưng đó cũng chỉ là dự kiến chứ công ty chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để có thể tái khởi công. "Mỗi một năm giá trị xây dựng tăng từ 10 đến 15%, từ khi lập dự án đến nay đã trải qua 8 năm, vốn đầu tư từ 60 triệu USD nay tăng lên đến hơn 200 triệu USD. Trung bình mỗi tháng công ty chịu thiệt hại 2 triệu USD", ông Tuấn bức xúc.Một dự án khác từng được hy vọng triển khai trong năm 2010 là xây dựng bãi đậu xe ngầm ở sân khấu Trống Đồng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 1). Dự án gồm 3 tầng nổi có diện tích sàn 7.549 m2 và 9 tầng ngầm (sâu 23 m so với mặt đất, có diện tích 46.967 m2) do Công ty TNHH tập đoàn Đông Dương làm chủ đầu tư, được UBND TP HCM cấp giấy chứng nhận tháng 2/2010. Song đến nay vẫn chưa được khởi công.Theo chủ đầu tư, gần một năm rưỡi qua đơn vị vẫn chưa xong thủ tục xác định suất đầu tư xây dựng và đơn giá thuê đất, mặc dù đã trình hàng chục văn bản đến các cấp thẩm quyền như Sở Tài chính, Bộ Xây dựng... Hiện đơn vị tiếp tục trình Sở Tài chính về việc xác định đơn giá cho thuê đất và cũng chưa biết khi nào mới có thể khởi công.Ngoài ra còn 6 dự án bãi đậu xe ngầm vẫn trên giấy, chưa thể triển khai. Trong đó, một số dự án phải ngưng hẳn vì vướng quy hoạch, hoặc không đảm bảo an toàn cho các công trình khác. Vì vậy, một loạt bãi đậu xe ngầm để góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt trầm trọng bãi đậu xe trên địa bàn TP HCM chưa biết đến bao giờ mới thành hiện thực.Trong khi đó, tại buổi làm việc ngày 16/2 giữa Sở Giao thông Vận tải với HĐND TP HCM về tình hình thực hiện kế hoạch năm an toàn giao thông, các đại biểu cũng đặt vấn đề tiến độ "rùa bò" của các bãi đậu xe ngầm. Ông Lê Toàn, Phó giám đốc Sở Giao thông đỗ lỗi cho việc vướng thủ tục, các dự án ngầm không chỉ thuộc quyền quản lý của Sở mà phải được các sở khác và Bộ, ngành trung ương phê duyệt.8 bãi đậu xe ngầm được quy hoạch tại TP HCM gồm: dưới công trường Lam Sơn và Sân vận động Hoa Lư thuộc Công ty Đông Dương; ở công viên Lê Văn Tám do IUS làm chủ đầu tư; tại công viên Chi lăng do Công ty Hòa Bình làm chủ đầu tư; công viên Bách Tùng Diệp thuộc Công ty điện tử - tin học - hóa chất (Bộ Quốc phòng); tại sân bóng đá Tao Đàn, tại đại lộ Nguyễn Huệ và bãi đậu số 116 đường Nguyễn Du.Trong đó, dự án bãi đậu xe ngầm công trường Lam Sơn đã bị UBND TP HCM ngưng lại vì không hợp quy hoạch. Phương án giải quyết hậu quả cho vấn đề này là thành phố giao cho Công ty Đông Dương đầu tư bãi đậu xe ngầm sân khấu Trống Đồng.Mới đây, UBND TP HCM cũng đã ngưng xem xét đầu tư xây dựng đối với 3 bãi đậu xe ngầm, gồm: công viên Bách Tùng Diệp, công viên 23/9 và dự án ở đường Nguyễn Huệ, do không hợp quy hoạch.