Dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè: Còn 1,7 km cống chưa biết ngày hoàn thành

Không chịu làm đoạn khó Thi công đoạn cống đấu nối đường cống trên đường Phan Đình Phùng vào tuyến cống bao khó hơn lắp đặt mới, do đó nhà thầu chính không tìm ra nhà thầu phụ để thi công. Đây là lý do chính khiến tiến độ thi công bị chậm chứ không phải do vướng công trình ngầm. Một kỹ sư giám sát của CDM Chỉ khổ cho người dân Tôi thấy đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến kênh Nhiêu Lộc chỉ có vài trăm mét nhưng nhà thầu thi công hơn hai năm vẫn chưa xong. Thi công kiểu này chỉ có người dân khổ thôi. Nhân viên một cửa hàng thuốc Nam trên đường Phạm Văn Hai Làm chậm sẽ bị cắt hợp đồng Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu ban quản lý dự án cắt hợp đồng với nhà thầu nào thi công chậm tiến độ. Hiện ban quản lý đang chờ ý kiến của đơn vị tư vấn giám sát, trong tháng 11 sẽ có kết quả xử lý. Dự kiến đến đầu năm 2011 việc lắp đặt cống trên đường thuộc dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè mới xong. Ông TRẦN THẾ KỶ, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đó là tình hình chung Việc thi công trễ hẹn là do tình hình chung của dự án chứ không riêng gì gói thầu của công ty chúng tôi. Hiện chúng tôi đang chuẩn bị các phương án kỹ thuật để bắt đầu thi công đoạn cống đấu nối trên đường Phan Đình Phùng. Ông LÝ THƯ SƠN,

Phó phòng Kỹ thuật Tổng Công ty Xây dựng số 1