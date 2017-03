Dự án chậm, sạt lở tăng

(Ảnh minh họa: Viết Ý/TTXVN).

Nguyên nhân các vụ sạt lở xảy ra nhiều, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân ở một số khu vực, được nhìn nhận là do các dự án chống sạt lở chưa được triển khai kịp thời.Huyện Nhà Bè là địa bàn trọng điểm về sạt lở của thành phố với hàng loạt vụ sạt lở xảy ra trong năm qua, cũng là nơi có nhiều dự án chống sạt lở nhất.Tuy nhiên, đây cũng là địa bàn có nhiều dự án bị “ngâm” lâu nhất với 2 dự án chậm triển khai là các dự án chống xói lở bờ sông khu vực cầu Long Kiển, xã Phước Kiển và cầu Phước Lộc, xã Phước Lộc.Ngoài ra còn 3 dự án công tác lập hồ sơ còn chậm, năng lực của tư vấn còn hạn chế, hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần là dự án chống xói lở bờ sông khu vực cầu Mương Chuối, xã Nhơn Đức, dự án chống xói lở bờ sông khu vực khu dân cư xã Phước Kiển và dự án nạo vét chỉnh trị tuyến rạch Bà Chiêm-Bà Chùa-Lấp Dầu.Ông Trần Thế Kỷ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết tiến độ thực hiện một số dự án bị chậm do công tác đền bù giải phóng mặt bằng của các quận, huyện chậm; đồng thời có một số thiếu sót trong quản lý đầu tư do năng lực của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công còn hạn chế.Đặc biệt, một số đơn vị tư vấn lập dự án không đủ năng lực dẫn đến chất lượng hồ sơ thiết kế cơ sở, dự án đầu tư không đạt, phải sửa chữa nhiều lần làm ảnh hưởng tiến độ dự án.Năm 2010, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho triển khai thực hiện 13 dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở, nạo vét sông, kênh, rạch và lắp đặt biển báo, trong đó có 9 dự án trên địa bàn huyện Nhà Bè, 6 dự án sẽ hoàn thành trong năm./.