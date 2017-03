Dự án chậm trễ, không được tăng vốn

Theo vị này, hiện nhiều dự án giao thông trên địa bàn chậm tiến độ dẫn đến trượt giá, làm tăng mức đầu tư và vì vậy TP phải “chạy” theo. Do đó, TP cần siết lại tiến độ, thời gian hoàn thành công trình. Trường hợp chậm trễ so với tiến độ mà do lỗi của nhà thầu thì sẽ không duyệt tăng mức đầu tư cho dự án.

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng đầu năm 2012, ngành giao thông đã giải ngân gần 2.240 tỉ đồng (trong tổng số trên 3.005 tỉ đồng) từ vốn ngân sách. Trong đợt bố trí vốn còn lại của năm 2012, Sở GTVT đăng ký thêm hơn 1.000 tỉ đồng.

N.NAM - M.PHONG