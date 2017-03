Dự án chưa phê duyệt đã phân lô, bán nền

(PL)- Chiều 10-1, Thanh tra tỉnh Bình Định cho biết đã có kết luận và kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh này xử lý những sai phạm tại dự án khu đô thị mới An Phú Thịnh do Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư, xây dựng và du lịch An Phú Thịnh làm chủ đầu tư.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh, khu đô thị mới An Phú Thịnh chưa được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt, chưa được giao đất nhưng từ tháng 9-2010, Công ty An Phú Thịnh đã san nền, phân lô, bán quyền sử dụng đất, huy động vốn sở hữu nhà ở cho gần 60 người với tổng số tiền hơn 114 tỉ đồng. Trong khi đó, đến nay công ty này vẫn chưa thanh toán đủ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho địa phương. Dự án khu đô thị mới An Phú Thịnh có tổng diện tích hơn 153 ha (thu hồi đất của người dân hai phường Đống Đa, Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), tổng vốn đăng ký đầu tư gần 4.000 tỉ đồng. T.LỘC