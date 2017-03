Dự án hút cát gây nứt nhà dân: Hút cát sai mùa

Ngày 9-5, ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết huyện đang làm thủ tục hợp đồng với một đơn vị tư vấn độc lập để thẩm định tác động của dự án nạo vét đất cát bồi lấp, thông luồng cảng cá Tiên Châu - lạch Vạn Củi thuộc hai xã An Ninh Tây, An Ninh Đông liên quan đến việc nứt nhà dân tại địa phương này mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

Cùng thời điểm, UBND huyện Tuy An yêu cầu Công ty TNHH Thương mại- xây dựng-tư vấn đầu tư Quốc Bảo (gọi tắt là Công ty Quốc Bảo) tiếp tục dừng thi công dự án trên. Sau khi có kết quả thẩm định, Huyện ủy, UBND huyện sẽ họp xem xét, quyết định có tiếp tục triển khai dự án này hay không.

Cũng theo ông Thanh, thống kê mới nhất cho biết có 12 ngôi nhà ở xã An Ninh Đông bị nứt nhưng chưa xác định thời điểm hư hỏng trước hay sau khi Công ty Quốc Bảo hút cát.

Trong khi đó, tại cuộc làm việc với PV mới đây, ông Trần Sáu, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tuy An, Phó ban Quản lý dự án, cho biết hiện có 79 ngôi nhà ở xã An Ninh Đông, 21 ngôi nhà ở xã An Ninh Tây bị đe dọa trực tiếp bởi dự án trên; trong đó có 36 ngôi đã bị nứt tường, lún nền, sập móng. Trong khi Ban Quản lý dự án cho rằng những ngôi nhà này bị nứt trước khi thi công dự án thì người dân khẳng định nhà của họ bị hư hỏng là do Công ty Quốc Bảo hút cát gây sạt lở.



Một ngôi nhà ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An bị vỡ, nứt tường mà người dân cho là do hút cát gây ra. Ảnh: TẤN LỘC

Theo lãnh đạo một cơ quan chức năng, kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy Công ty Quốc Bảo đã hút cát sai với báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án. Trong báo cáo ĐTM dự án do UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt, Công ty Quốc Bảo chỉ được thi công vào mùa nắng, không được thi công trong mùa mưa lũ (từ đầu tháng 9 hằng năm đến cuối tháng 2 năm sau).

Thế nhưng theo UBND huyện Tuy An, dự án được khởi công từ ngày 10-10-2015, thời gian thi công tính đến nay chủ yếu tập trung vào mùa mưa bão.

Giải thích vì sao cho thi công không đúng với quy định của báo cáo ĐTM, ông Phạm Ngọc Thanh nói: “Do năm 2015 dự án làm trễ, lúc đó UBND tỉnh có công văn đôn đốc nên UBND huyện cho phép thi công”. Ngoài ra, Ban Quản lý dự án cũng thừa nhận đơn vị thi công đã hút cát không đúng vị trí, độ sâu theo thiết kế.

Trong khi đó, trả lời PV về giám sát dự án trên, ông Mai Kim Lộc, Phó Giám đốc Sở TN&MT Phú Yên, cho rằng việc thi công đúng với ĐTM của dự án đã được xem xét kỹ, không có ảnh hưởng gì đến xung quanh.