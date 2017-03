Dự án “rùa” chặn đường ra biển

Nhiều năm qua, hàng trăm hecta bãi biển chạy dọc tuyến đường Ngũ Hành Sơn - Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) đã bị hàng chục dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng, resort… “xí phần”. Không ít dự án “treo” 3-4 năm nay nhưng vẫn dựng hàng rào chiếm đất, bịt lối ra biển của ngư dân và du khách.

1,6 km có đến sáu dự án “treo”

Theo thống kê của UBND xã Điện Ngọc, xã có hơn 1,6 km đường bờ biển nhưng có đến sáu dự án du lịch nằm liền kề nhau. Trong đó chỉ duy nhất một dự án mới được cấp phép năm 2011 đang triển khai, số còn lại bị “treo” từ hơn ba năm nay. Nhiều dự án đổi chủ đầu tư liên tục nhưng vẫn không triển khai được.

Cụ thể, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Quê Việt có diện tích 6 ha do một Việt kiều ở Canada làm chủ đầu tư được khởi công từ tháng 7-2009. Tuy nhiên, qua hơn ba năm triển khai, chủ đầu tư chỉ giăng hàng rào, khoanh lô chứ không xây dựng bất cứ hạng mục nào. “Mới đây, khi UBND tỉnh định thu hồi dự án, chủ đầu tư đã cho xây dựng hai căn nhà tạm để đối phó. Sau đó họ không tiếp tục thi công thêm công trình nào khác” - ông Mùi, cán bộ địa chính xã Điện Ngọc, cho biết.

Một dự án “treo” hơn bốn năm nay nhưng tường rào vẫn vây kín lối ra biển. Ảnh: T.TÀI

Tương tự, dự án khu biệt thự của Công ty TNHH Pegasus Fund 1 Việt Nam có diện tích hơn 11 ha cũng bị “treo” từ năm 2005. Đầu năm 2011, tỉnh Quảng Nam đã thu hồi dự án này và trao lại cho Tổng Công ty Constrexim Holdings làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai.

Tại xã Điện Dương cũng còn nhiều dự án “treo” từ hơn hai năm nay như dự án khu du lịch nghỉ dưỡng (do Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An làm chủ đầu tư), dự án Khu du lịch Sofitel Hội An Resort (Vinacapital Hội An làm chủ đầu tư), dự án khu dân cư làng chài Điện Dương… “Lấy lý do khủng hoảng kinh tế nên các chủ đầu tư chậm rót vốn triển khai. Nhiều dự án ngâm lâu năm phải chuyển giao cho nhà đầu tư khác” - ông Nguyễn Ngọc Duyên, Phó Chủ tịch UBND xã Điện Dương, cho biết.

Mất đường ra biển

Các dự án khu du lịch, resort mọc lên tràn lan đã bịt kín hầu hết bờ biển, khiến cuộc sống của người dân các làng chài ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng bị đảo lộn. Ngư dân Võ Đình Tùng (Hà My Đông B, Điện Dương, Điện Bàn) than vãn: “Ngày trước, chỉ mất 5 phút tụi tôi có thể đưa được thuyền thúng ra biển nhưng giờ phải đi đường vòng. Mỗi lần muốn đưa ngư cụ ra biển, chúng tôi phải dùng xe ba gác chở vòng qua khu resort gần 2 km mới ra đến nơi”.

Theo ghi nhận, hầu hết các chủ đầu tư sau khi “xí” được chỗ trên khu đất vàng đều xây tường, đóng cọc giăng dây thép gai và đặt biển cấm người ra vào. Dọc tuyến đường biển hơn 30 km này hiện chỉ còn một vài bãi tắm công cộng và khu vực trống để người dân có thể ra biển. Gần 6,8 km đường bờ biển qua xã Điện Dương chỉ có hai điểm được thiết kế để ngư dân ra biển.

“Ngày khởi công họ rầm rộ đưa máy xúc, máy ủi đến san lấp mặt bằng rồi dựng tường cao bao quanh. Nhưng chỉ mới xây dựng được một số hạng mục thì ngừng. Con đường nối ra biển cũng bị họ cắt đứt. Mang tiếng là sống ngay bãi biển nhưng nếu muốn xuống biển, tôi phải đi vòng gần 4 km” - anh Dương Xuân Tân, sống gần khu vực dự án của Công ty Vinacapital Hội An, bức xúc.

“Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do trước đây tỉnh rải thảm đỏ mời gọi các nhà đầu tư tràn lan mà không thẩm định năng lực tài chính của họ. Hiện UBND tỉnh đang tích cực thu hồi các dự án chậm triển khai và tạo điều kiện cấp phép cho các dự án đủ tiềm lực tài chính triển khai” - ông Dương Chí Công, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, cho biết.

TẤN TÀI