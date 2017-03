Dự án tàu điện ngầm đều tăng vốn, chậm tiến độ

Theo Bộ GTVT, nguyên nhân khách quan do các dự án có kỹ thuật phức tạp, lần đầu triển khai ở Việt Nam trong khi sự am hiểu trong nước hạn chế (kể cả tư vấn) dẫn đến nghiên cứu sơ sài, phải điều chỉnh; vướng mặt bằng… Tuy vậy, cũng có nhiều nguyên nhân chủ quan như sự phối hợp giữa chủ đầu tư với các địa phương, giữa các bộ, ngành với địa phương chưa chặt chẽ. Do vậy Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng cho phép thành lập ban chỉ đạo thực hiện các dự án đường sắt đô thị. Thành phần gồm có các Bộ GTVT, KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, KH&CN, TN&MT, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo UBND TP Hà Nội và TP.HCM.