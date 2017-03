Dự án “treo” 12 năm giữa thành phố

Một góc nhếch nhác của cư xá đường sắt, P.1, Q.3 (TP.HCM) do dự án “treo” kéo dài - Ảnh: Ngọc Hà



Hậu quả của sự thờ ơ



Theo luật sư Lê Trạch Giang, Đoàn luật sư TP.HCM, nếu chủ đầu tư ngừng triển khai dự án thì phải thông báo cho đơn vị phê duyệt dự án là UBND TP. Còn UBND Q.3 với tư cách là chính quyền địa phương, quản lý địa bàn thì phải biết dự án đã quá thời gian triển khai và phải có trách nhiệm báo cáo sự việc, kiến nghị UBND TP hủy bỏ quyết định thu hồi đất. Đến khi nào có chủ đầu tư mới sẽ lập dự án mới và bồi thường sòng phẳng cho người dân theo quy định hiện hành. Ở đây chính sự thờ ơ của chủ đầu tư, của chính quyền các cấp mà người dân chịu thiệt thòi quyền lợi từ bao nhiêu năm nay.

Bị “treo” quá lâu

Đã ngừng dự án

Khu vực cư xá đường sắt (nay là cư xá Lý Thái Tổ) thuộc khu phố 5 và khu phố 6, P.1, Q.3. Trước năm 1975, khu vực này chỉ có 300 hộ dân là công nhân đường sắt nhưng đến nay có gần cả ngàn căn nhà nhỏ tạm bợ che bằng tôn, ván, cơi nới lấn ra các đường hẻm.Người dân cho biết khu vực này đang vướng một dự án “treo” nên không thể xin phép xây dựng nhà, đành phải cơi nới đủ kiểu để có đủ chỗ ở cho gia đình.Bà Hai ở ngay cạnh chung cư Lý Thái Tổ kể gia đình chồng bà được cấp căn nhà 30m2 từ trước năm 1975. Đến khi vợ chồng bà cưới nhau năm 1999 thì căn nhà này quá chật chội nhưng không thể xây cao lên cho đủ chỗ ở nên vợ chồng bà phải che một căn phòng rộng hơn 10m2 bằng vách ván, mái tôn ngay bên hiên nhà mẹ chồng. Căn nhà cao chưa đầy 3m được chen thêm một gác gỗ cao chừng 1m để có chỗ ngủ cho năm người.Một tổ trưởng tổ dân phố ở khu phố 6, P.1, Q.3 cho biết người dân ở khu cư xá đường sắt chờ được di dời từ hơn 10 năm nay, năm nào bà cũng thay mặt tổ dân phố kiến nghị với các vị đại biểu HĐND quận về tình trạng cuộc sống của người dân bị “treo” quá lâu. Giờ không còn HĐND quận bà lại đi “kêu” với UBND phường trong những lần họp tổ dân phố, tiếp xúc cử tri. Thế nhưng tất cả những gì người dân ở đây nhận được chỉ là lời hứa “sẽ kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét”.Đến năm 2007, nhiều gia đình ở đây đã được mua nhà theo nghị định 61 và được cấp giấy chủ quyền nhà. Tuy nhiên, khi người dân cầm giấy chủ quyền nhà đến ngân hàng thế chấp vay tiền hoặc muốn bán nhà, xin giấy phép xây dựng... đều bị từ chối.Câu hỏi khi nào được di dời, khi nào hết “treo” vẫn không có lời đáp đối với bà con ở khu cư xá này. UBND P.1, Q.3 cho biết do khu vực này đã có quyết định thu hồi đất nên người dân chỉ được sửa nhà chống dột, chống ngập, nâng nền và mái lên không quá ba tấc, không sử dụng bêtông, cốt thép, không được xây dựng mới hay thêm tầng...Dự án tại khu vực cư xá đường sắt là dự án xây dựng lô 3, chung cư Lý Thái Tổ do Công ty Xây dựng và phát triển nhà Q.3 (nay là Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc III) làm chủ đầu tư. Năm 1998, UBND TP quyết định điều chỉnh, di chuyển nhà ở, vật kiến trúc ở đây để chủ đầu tư thực hiện dự án. Phạm vi di chuyển là 24 căn hộ ở đường Lý Thái Tổ và 49 căn thuộc cư xá đường sắt (trên diện tích gần 5.300m2).Ông Hạp Tiến Trung, trưởng phòng đầu tư Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc III, cho biết năm 2004, UBND Q.3 đã duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án lô 3 chung cư Lý Thái Tổ. Tuy nhiên, sau đó công ty không thỏa thuận bồi thường được cho các hộ dân ở mặt tiền đường Lý Thái Tổ nên dự án bị ngưng trệ. Đến nay công ty đã quyết định đình chỉ dự án. “Việc đình chỉ dự án chỉ trong công ty thôi chứ không có quyết định hay thông báo gì.Do thời gian đó chúng tôi có thông tin rằng UBND Q.3 đã giao dự án trên cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà (thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn) nên chúng tôi không đề nghị hủy quyết định thu hồi đất” - ông Trung cho biết.Trong khi đó ông Trần Thanh Bình, trưởng Phòng Quản lý đô thị Q.3, khẳng định hiện tại Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc III vẫn là chủ đầu tư dự án. “Ở đây chủ đầu tư có lỗi là triển khai dự án quá lâu, còn chính quyền có lỗi không tác động, đốc thúc chủ đầu tư thực hiện nhanh dự án. Bản thân tôi cũng thấy dự án này kéo dài quá lâu.Tốt nhất là nên hủy quyết định thu hồi đất trước đây để trả lại quyền lợi cho người dân. Khi nào có chủ đầu tư lập dự án mới sẽ ban hành quyết định thu hồi đất mới” - ông Bình nói. Theo ông Bình, dự án trên do UBND TP duyệt nên UBND TP phải ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi đất.Theo D.NGỌC HÀ (TTO)