Dự báo miền Trung mưa to, miền Bắc lạnh

Sáng nay Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương sáng nay (1-11) cho biết không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến 19-21 độ C, vùng núi 16-18 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào.



Hà Nội trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến 19-21 độ C. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tại khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, một số nơi trên 200 mm như Chu Lễ (Hà Tĩnh) 221 mm; Đồng Tâm (Quảng Bình) 457 mm; Tuyên Hóa (Quảng Bình) 375mm; Đầu Mẫu (Quảng Trị) 225 mm.

Trong ngày và đêm nay (1-11), khu vực Hà Tĩnh-Quảng Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 200 mm; từ ngày 2-11 mưa giảm dần. Từ ngày 1-4-11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-300 mm/đợt, riêng các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 300-500 mm.