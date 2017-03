Dụ bé gái hàng xóm vào nhà nghỉ để giở trò đồi bại

Bị cáo Nguyễn Văn Hải tại phiên tòa phúc thẩm ngày 6/7



Theo cáo trạng, khoảng 21h30’ ngày 28/12/2011, Hải chở bé H.T.M.H. (SN 1997, trú tổ 17, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vào nhà nghỉ. Khi đến nơi, bé H. có hỏi Hải đến đây làm gì. Hải nói: “Vào để nói chuyện thôi chứ không làm gì khác”. Khi thuê phòng trọ xong, Hải đã dùng vũ lực giở trò đòi giao cấu và bị bé H. cương quyết không cho, cào cấu Hải đến chảy máu.



Bị kiên quyết phản đối nên Hải trả phòng rồi đưa H. về nhà. Sau đó, gia đình bé H. đến Công an tố cáo Hải về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. Sau một ngày xảy ra sự việc, Nguyễn Văn Hải đã bị Công an quận Liên Chiểu bắt và khởi tố vụ án.



Sau khi tòa sơ thẩm TAND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) tuyên phạt Hải 6 năm tù, Hải làm đơn kháng cáo vì cho rằng mức án dành cho mình quá nặng vì hành vi hiếp dâm của bị cáo “chưa thành”.



Tại phiên tòa phúc thẩm, Hải đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, đồng thời gia đình đã đền bù thiệt hại cho người bị hại, hơn nữa hành vi hiếp dâm của bị cáo Hải chưa thành…; do đó HĐXX đã giảm án cho Nguyễn Văn Hải xuống còn 4 năm 6 tháng tù giam.





Ngoài ra, Hải phải bồi thường số tiền còn lại là 2,5 triệu đồng (trước đó đã bồi thường 8,3 triệu đồng) tiền điều trị thuốc men và tổn thất tinh thần cho bé H.Theo Công Bính (Dân trí)