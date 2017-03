Du khách bị cướp giật gây hình ảnh xấu

Chiều 17-11, ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có cuộc làm việc đột xuất và khích lệ tinh thần lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng. Ông Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh người dân đều đánh giá tình hình an ninh trật tự có chuyển biến, công an thực hiện công tác rất nghiêm túc…

“Đà Nẵng là TP du lịch, du khách đến đây vui chơi, thưởng ngoạn, ngắm cảnh nhưng lại bị cướp giật thì để lại hình ảnh rất xấu cho địa phương, ảnh hưởng đến du lịch. Tuy nhiên, chỉ hơn một tuần lễ, lực lượng công an đã xác định được thủ phạm trong vụ du khách Nga bị giật tài sản. Lãnh đạo TP thấy rằng tinh thần, thái độ và hiệu quả công việc của lực lượng là rất đáng biểu dương. Tôi tình cờ nhận được thông tin hôm qua, không qua báo cáo bằng đường chính thức. Tôi cho văn phòng kiểm tra và xuống động viên các đồng chí” - ông Nguyễn Xuân Anh cho hay.



Ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) làm việc với lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng vào chiều 17-11. Ảnh: LÊ PHI

“Vụ việc cướp giật của du khách Nga nghe qua tưởng đơn giản nhưng nếu người bị hại nhận được tài sản, thời gian phá án công an Việt Nam nhanh như thế thì người ta còn có khả năng quay lại Đà Nẵng. Đây mới chỉ là kết quả ban đầu, chúng ta không thể hài lòng với kết quả ban đầu còn nhỏ bé thế này. Phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu các đồng chí làm tốt thì nâng cao uy tín ngành, tội phạm sẽ e sợ. Tất cả người tôi gặp đều đánh giá tình hình an ninh trật tự có chuyển biến, họ đánh giá công an thực hiện công tác nghiêm túc. Tôi đề nghị tinh thần này tiếp tục được phát huy, triển khai nghiêm túc hơn nữa để có tác động tích cực đối với phong trào đấu tranh tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và môi trường du lịch. Quan điểm chỉ đạo của TP là TP này phải đáng sợ với tội phạm” - ông Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo.

Cũng theo bí thư Thành ủy Đà Nẵng, hội nghị về an ninh trật tự mới diễn ra được trên dưới 10 ngày nhưng toàn bộ lực lượng công an đã triển khai chỉ đạo của lãnh đạo TP rất tốt”.

Cũng tại buổi gặp, ông Nguyễn Xuân Anh đã tặng quà, ghi nhận thành quả ban đầu của Công an TP trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cam kết sẽ đấu tranh với các loại tội phạm không khoan nhượng và tập trung tấn công tội phạm như chỉ đạo.

Đại tá Tam cũng cho rằng sau hội nghị về an ninh trật tự vừa qua thì lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo các phòng ban, đặc biệt là CSGT ra đường để giải quyết ùn tắc trong giờ cao điểm cũng như trấn áp các loại tội phạm.

“Công an TP sẽ chỉ đạo triển khai để giải quyết được nhiều kết quả tốt đẹp hơn trong các vấn đề liên quan đến các loại tội phạm và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn” - Đại tá Tam cam kết.