Du khách gửi xe bị “chặt chém”

Cấp cứu tai nạn giao thông tăng Trong ngày 2-9, BV Nhân dân 115 (TP.HCM) cấp cứu gần 280 trường hợp. Trong đó có hơn 70 ca do tai nạn giao thông (chấn thương sọ não gần 60), tai nạn lao động và sinh hoạt là 15, đả thương trên 20… So với ngày thường thì tai nạn cấp cứu trong ngày 2-9 không biến động nhiều - BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc BV, cho biết. Tại BV Chợ Rẫy, gần 300 ca cấp cứu trong ngày 2-9 có 100 ca do tai nạn giao thông (chấn thương sọ não 74), đả thương bảy… “Bệnh nhân cấp cứu trong ngày 2-9 không biến động” - BS Phạm Văn Tính, quyền Trưởng ca Cấp cứu sáng 3-9, cho biết. Thống kê của BV Chấn thương-Chỉnh hình TP.HCM cho thấy cấp cứu tai nạn giao thông trong ngày 2-9 gia tăng. Cụ thể, trong 147 ca cấp cứu có đến 73 ca do tai nạn giao thông (ngày 1-9, có 54 ca do tai nạn giao thông). TRẦN NGỌC Không có đua xe ở Vũng Tàu Trong đêm 1-9, hàng ngàn thanh thiếu niên từ các tỉnh, thành khác đổ về Vũng Tàu, trong đó có nhiều xe “độ” xếp hàng dọc dài các con đường Ba Tháng Hai, quốc lộ 51C, dốc Nghinh Phong (đường Hạ Long), Hoàng Hoa Thám… để đua xe, gây náo loạn. Tuy nhiên, trong đêm 1-9, công an ngăn chặn, tạm giữ hơn 300 xe máy. Theo Trung tá Đoàn Minh Quyết, Phó Trưởng Công an TP Vũng Tàu, do kiểm soát nghiêm ngặt, ngăn chặn từ đầu nên không có tình trạng đua xe hoặc tập trung thành nhiều đoàn xe đi “bão”, gây rối. TRÙNG KHÁNH Tình trạng lộn xộn thu phí xe quá quy định trở nên khá phổ biến ở các đô thị vì cơ quan quản lý nhà nước làm chưa nghiêm khiến người dân bị thiệt mà ngân sách cũng thất thu. Để lập lại trật tự này, trước mắt các ngành tài chính, công an… cần thường xuyên xử phạt những bãi đỗ xe thu phí cao hơn mức quy định. Tuy nhiên, để giải quyết một cách cơ bản thì Nhà nước cần tổ chức đấu giá dịch vụ trông giữ xe và cam kết giữ đúng giá, vi phạm sẽ bị tước giấy phép. Tiến sĩ NGUYỄN MINH PHONG,

Viện Phát triển Kinh tế-Xã hội Hà Nội