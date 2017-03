Du khách Vũng Tàu thờ ơ với cảnh báo

Ao xoáy có phần do con người Đáng chú ý, theo bà Liên, du khách thường gặp nạn do rơi vào ao xoáy. Ao xoáy có thể xuất hiện do tự nhiên hoặc do những người khai thác vàng trên biển gây ra. “Họ khoét sâu xuống cát tạo ra vùng lõm sâu, khi nước lên rất dễ khiến du khách hụt chân và bị cuốn ra xa. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn thấy họ đào” - bà Liên nói. Xác nhận điều này, bà Hường cho biết: TP đã chỉ đạo cho Ban Quản lý Các khu du lịch và các phường phải kịp thời nhắc nhở, xử lý nghiêm những đối tượng này. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tương tự trong thời gian tới.