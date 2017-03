Dự kiến hôm nay trục vớt tàu chìm trên sông Nhà Bè

Theo ông Hà, có 70% lượng clinker (toàn bộ gần 3.100 tấn) đã được đưa ra ngoài. Khoảng 21 giờ cùng ngày, việc giải tỏa hàng mới được tiếp tục.

Ông Hà cho biết sáng 14-2, các thợ lặn sẽ đưa ống nhựa phi 200 mm vào trong khoang tàu để hút hết hàng hóa ra ngoài vì máy cạp không thể làm được do sợ va đập vào mạn tàu. Sau đó sẽ tiến hành trục vớt tàu. Riêng hầm chứa dầu thì vẫn an toàn và chưa phát hiện vết dầu loang trên mặt nước. Trước đó, ngày 10-2, tàu Biển Nam 17 chạy vào đến sông Nhà Bè (Đồng Nai) thì máy gặp sự cố phải neo lại. Nhưng do dây neo bị đứt, tàu này trôi tự do và va đập vào hai tàu khác.

V.THUẬT