Đủ kiểu thu tiền đậu ôtô

Thu phí đậu xe trên đường Lê Quý Đôn (P.7, Q.3). Đây là đường cấm đậu ôtô - Ảnh: Ngọc Khải



Đường Lê Quý Đôn (đoạn từ Tú Xương đến Võ Thị Sáu, P.7, Q.3) dài khoảng 300m có biển cấm đậu ôtô, nhưng mỗi khi có ôtô tấp vào lề là có người ra chỉ dẫn đậu xe và thu tiền 20.000 đồng/lượt.Tại đoạn đường này thường thấy có hai thanh niên tự ý đứng ra thu tiền. Trưa 11-7, một chiếc Ford tấp vào lề, một thanh niên dáng người mập cầm xấp vé ra hướng dẫn tài xế đậu ngay trên lòng đường.



Tài xế vừa bước xuống đưa tờ 100.000 đồng thì một người khác - dáng người hơi ốm - nhận tiền và xé vé. Sau đó hai thanh niên này tiếp tục hướng dẫn xe khác đậu lên vạch dành cho xe buýt đón trả khách. Những ngày tiếp theo, nhiều ôtô được hai thanh niên hướng dẫn đậu trên lòng đường, thậm chí cả lên vỉa hè.



Tùy tiện



Đoạn đường gần Viện Pasteur (P.8, Q.3) cũng có chuyện thu phí như trên. Khi có ôtô trờ tới bật đèn xinhan sẽ có người ra hướng dẫn đậu xe dưới lòng đường hay leo lên vỉa hè. Có khách thắc mắc: “Đây là đường cấm đậu xe, liệu có sao không?”. Người này nói: “Không sao đâu”. Khi khách lấy xe thì người này thu 10.000 đồng. Tương tự, dù có gắn biển cấm đậu xe nhưng trước quán cà phê trên đường Trần Quốc Thảo (gần ngã tư Lý Chính Thắng - Trần Quốc Thảo, thuộc P.7, Q.3) vẫn có ôtô đậu.



Khi có ôtô tấp vào lề, một người ra hướng dẫn đậu xe dưới lòng đường, nói: “Phạt tui chịu cho”, số tiền thu là 20.000 đồng.Đường Nguyễn Hữu Thận - đoạn đối diện cổng chợ Bình Tây (P.2, Q.6) - có một nhân viên thanh tra xây dựng P.2 và một thanh niên dáng người cao ghi biên lai thu lệ phí đậu ôtô.



Trưa 16-7, trên đoạn đường này có hơn chục ôtô đậu hai bên đường. Lúc này có hai tài xế đang bức xúc vì phải chịu phí đậu xe 10.000 đồng/giờ. Một tài xế đi xe Innova màu đen biển số Bình Dương đưa ra hai biên lai thu tiền, mỗi biên lai ghi 10.000 đồng/lượt đậu xe, bức xúc nói: “Tui chạy xe cả chục năm nay ở nhiều nơi nhưng chưa hề bị thu phí tổng cộng 20.000 đồng (hai biên lai) cho một lượt đậu xe như vậy”.



Còn tài xế đi ôtô biển số tỉnh Bình Phước cũng bị thu tiền qua hai biên lai cho một lượt đậu xe 20.000 đồng (từ 11g-13g). Biên lai thu tiền trên có nội dung họ tên người nộp, nội dung thu: Lệ phí đậu ôtô, số tiền: 10.000 đồng/lượt, kèm chữ ký của người thu tiền. Ở biên lai này phần đơn vị thu bỏ trống, có đóng dấu UBND P.2 Q.6.13g cùng ngày, ông H., một tài xế, lái xe tấp vào lề phải đường Nguyễn Hữu Thận. Vừa tắt máy xuống xe, viên thanh tra xây dựng cầm xấp biên lai thu tiền bước tới hỏi: “Đậu lâu không?”. Ông H. nói: “Chắc lâu”. Người này nói: “Lâu là bao lâu?”. Ông H. nói: “Chắc đến chiều”. Người này nói: “Một tiếng đóng một lai” và nói thêm: “Một tiếng là 10.000”. Ông H. nói: “Đậu từ giờ đến chiều ba tiếng là bao nhiêu?”. Người này nhìn đồng hồ nói: “Ông nhắm ông đậu chắc chắn là bao lâu?”.



Ông H. xin bớt: “Ba tiếng, lấy hai chục thôi”. Người này nói: “Phải chắc là ông đậu ba tiếng nha, ông đậu hơn quá ba tiếng tui tính tiếp”. Người này thu tiền của ông H. 20.000 đồng với hai biên lai. Mỗi biên lai ghi thời gian đậu (13g-14g30 và 14g30-16g), 10.000 đồng/lượt đậu. Trả tiền xong, ông H. thắc mắc sao đóng phí cao như vậy thì người này nói cho ông H. ba tiếng hai biên lai là đã làm “trái quy định” rồi.



Ông H. thắc mắc: “Quy định của ai?”. Người này giải thích theo quy định của TP là cho xe đậu một tiếng có thu phí, quá một tiếng là đuổi đi. Ông H. hỏi quyết định số bao nhiêu, thực hiện lâu chưa thì người này nói: “Tui cũng chả biết, sếp phổ biến lại cho tui như vậy...”.



Ông Lê Tấn An, chủ tịch UBND P.2, Q.6, cho biết UBND P.2 đã kiến nghị và được UBND Q.6 tạm thời chấp thuận về việc thu phí đậu ôtô trên đường Nguyễn Hữu Thận. Mức phí 10.000 đồng/xe/lượt đậu là do phường tham khảo ở một số chợ như An Đông, Tân Bình và tạm thu từ năm 2009 đến nay.



Theo ông An, vào giờ cao điểm, ngoài một nhân viên thu phí còn có thêm một thanh tra xây dựng của phường làm công tác giữ trật tự, sắp xếp và hỗ trợ việc thu phí đậu ôtô. Về chuyện thu phí đậu ôtô theo giờ trên đường Nguyễn Hữu Thận, ông An khẳng định phía lãnh đạo phường không triển khai, lãnh đạo phường sẽ kiểm tra và có hình thức xử lý.



Dân “số má” cũng tham gia



Đoạn đường Phạm Hữu Chí phía sau Hùng Vương Plaza (P.12, Q.5) có hai chiều lưu thông. Trên đường Phạm Hữu Chí chiều từ Lý Thường Kiệt qua Nguyễn Kim (giáp Hùng Vương Plaza) có gắn biển chỉ dẫn nơi đỗ xe, chiều ngược lại (còn gọi là đường giáp khu liên kế) cũng có gắn biển chỉ dẫn nơi đỗ xe và có thu phí. Tại hai chiều trên đường này thường xuyên có bốn thanh niên thay phiên nhau túc trực thu 20.000 đồng/lượt ôtô đậu.



Một người ghi phiếu giữ xe cho biết chỉ là người làm thuê, mỗi tháng được “ông chủ” trả lương và hoa hồng gần 4 triệu đồng. Người này nói mỗi ngày trên đoạn đường này có thể thu gần 2,5 triệu đồng, riêng thứ bảy, chủ nhật có thể thu được 3 triệu đồng. Một thanh niên khác cũng ghi phiếu lấy tiền ở đây cho hay dù chỉ đậu (có tài xế trông xe) hay giữ xe đều thu với mức 20.000 đồng/lượt (cả hai bên đường), nếu tài xế không chịu đóng tiền thì sẽ mời ra đường khác đậu xe.



Người tự đứng ra “thu phí” 20.000 đồng/xe/lượt đậu là dân “anh chị” có số má tên Hiếu. Ông này thỉnh thoảng mới có mặt ở khu vực này để theo dõi việc “thu phí” của bốn thanh niên làm thuê.Theo tìm hiểu, đường Phạm Hữu Chí (giáp khu liên kế) do nhân viên thu phí của Thanh tra xây dựng Q.5 trực tiếp thu phí. Thế nhưng người thu phí đậu xe là nhóm thanh niên làm thuê cho ông Hiếu.



Chiều 16-7, một tài xế vừa lái xe tấp vào khu vực thu phí của thanh tra xây dựng thì một thanh niên cầm cùi vé, cây viết ra gõ cửa và thu 20.000 đồng. Tài xế thắc mắc: “Sao thu cao dữ vậy?”. Thanh niên này nói: “Đậu bên nào cũng vậy thôi”. Tài xế hỏi: “Thu kiểu này lâu chưa?”. Người thanh niên nói đã thu lâu rồi và giải thích thêm: “Bãi xe này quận đã giao lại cho tư nhân”.



Ông Nguyễn Trung Hiếu, phó chủ tịch P.12 (Q.5), cho biết phía lãnh đạo phường đã nắm bắt thông tin một người dân tự ý đứng ra thu phí đậu xe trái phép trên đường Phạm Hữu Chí chiều từ Lý Thường Kiệt qua Nguyễn Kim (giáp Hùng Vương Plaza) với giá cao, phường đã triển khai kiểm tra xử lý nhưng chưa bắt quả tang việc thu phí sai quy định.



Đại diện Hùng Vương Plaza khẳng định không quản lý việc thu phí đậu ôtô ở trên đường Phạm Hữu Chí, vị này nói phiếu giữ ôtô với giá 20.000 đồng có đóng dấu hình vuông “Hùng Vương Plaza” là do người bên ngoài tự ý mạo nhận và thu tiền.Ông Phan Hồng Đức - chánh Thanh tra xây dựng Q.5 - xác nhận tuyến đường Phạm Hữu Chí (giáp khu liên kế, thuộc P.12, Q.5) được nhân viên thu phí đậu xe của Thanh tra xây dựng quận thu với mức phí 5.000 đồng/lượt/xe từ tháng 9-2009 đến nay. Ông Đức cho hay trong trường hợp có bằng chứng cụ thể về mức độ sai phạm của nhân viên thu phí, phía lãnh đạo Thanh tra xây dựng Q.5 sẽ có hình thức xử lý.





Tự ý lập bãi giữ xe

Đoạn đường Mạc Thiên Tích (P.11, Q.5, phía sau Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM) dài khoảng 50m thường xuyên có một thanh niên túc trực để “gõ cửa” lấy tiền giữ xe. Tại đây, biển báo quy định ôtô được phép đậu theo ngày chẵn - lẻ không thu phí. Chiều 16-7, một ôtô tấp vào lề, lập tức có một thanh niên tới nói: “Có đậu xe cho em xin 20 tiền (tức 20.000 đồng)”.

Thấy tài xế chần chừ, người này vén tay áo lộ ra hình xăm, gằn giọng: “Không đậu thì làm phiền đi chỗ khác, chỗ này để em kiếm cơm”.Nhiều tài xế bức xúc vì đường Lê Ngô Cát (P.7, Q.3) có gắn biển cho phép đậu xe theo ngày chẵn - lẻ thế nhưng lại có một người đàn bà đứng ra... thu tiền 20.000 đồng/xe đậu. Khi thấy chiếc ôtô nào “đá” đèn xinhan tấp vào lề là có người ra chỉ trỏ, hướng dẫn đậu xe và thu tiền bãi 20.000 đồng/lượt.

Chiều 13-7, hai thanh niên vừa dừng xe thì có người đàn bà ra hướng dẫn đậu xe. 15 phút sau khi uống nước cách chỗ đậu xe 10m, vừa lên xe thì một thanh niên mặc áo mưa tới nói: “Cho em xin 20.000 tiền bãi”. Tài xế phản ứng lấy lý do là đường cho đậu, thanh niên này chỉ tay về phía người đàn bà đang ngồi, nói: “Đây là bãi xe của cô”. Khi tài xế đôi co không chịu trả tiền, người đàn bà lúc nãy tới nói: “Thôi, 10.000 khỏi phiếu. Nếu không gửi thì không được đậu ở đây”. Ông Nguyễn An Minh, phó chủ tịch UBND P.7 (Q.3), cho biết phường không có chủ trương thu phí trên tuyến đường Lê Ngô Cát. Nếu có thu phí thì đây là hoạt động bất hợp pháp. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ xuống kiểm tra và phối hợp với công an để có biện pháp xử lý” - ông Minh nói.

Theo NGỌC KHẢI - QUANG QUÝ (TTO)