Dụ nữ sinh 13 tuổi vào nhà nghỉ "quan hệ"

Ngày 6-8, công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã tạm giữ Trương Việt Đức (SN 1994, ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trương Việt Đức bị tạm giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em

Trước đó, chị Huỳnh T.L. (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đến đồn Công an Đồng Mô (thị xã Sơn Tây) để nộp đơn trình báo về việc con gái mình là cháu Lê T.H. (SN 1999, mới 13 tuổi) bị hiếp dâm. Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, công an thị xã Sơn Tây đã thành lập 3 tổ xác minh. Sau vài tiếng điều tra, cơ quan công an đã về Phú Thọ bắt Đức.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đức khai nhận, trưa ngày 3- 8, sau khi tan học, T.H. không về nhà mà bắt xe lên thị xã Sơn Tây, nơi Đức đang theo học lớp 12 tại một trường võ thuật nổi tiếng ở xã Cổ Đông, để thăm "người yêu". Cả hai đã thuê một nhà nghỉ ở Quỳnh Khánh (ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây) để làm “chuyện người lớn”. Trong ngày, cả Đức và T.H. đã "quan hệ" với nhau nhiều lần.

Cũng theo lời khai, Đức và T.H. mới quen biết nhau hơn một tháng trước. Cả hai đều là học sinh của trường võ thuật tại xã Cổ Đông. Đức khai nhận, dù biết T.H. chưa tròn 13 tuổi nhưng vẫn rủ vào nhà nghỉ để "quan hệ". Trước lần T.H. bắt xe lên Sơn Tây thăm "người yêu", Đức cũng đã giao cấu với T.H..

Công an thị xã Sơn Tây đã tạm giữ Trương Việt Đức, lập hồ sơ điều tra xử lý.