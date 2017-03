Đu quay rơi xuống đất, 6 học sinh nhập viện

Trò chơi thảm bay ở khu du lịch Đảo Ngọc Xanh.

Khi đó, 12 học sinh của một trường THCS ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang hò reo chơi đùa trên đu quay thì hệ thống máy móc vận hành bị vỡ ti-ô thủy lực, không thể tiếp tục nâng lên cao. Chiếc đu quay rơi tự do xuống đất ở độ cao 2 m, khiến 12 học sinh đang ngồi trên đó hoảng loạn.

“May mắn, các cháu vẫn ngồi trên đệm khi chiếc đu rơi xuống đất mặt sàn thuộc khu vực hoạt động của trò chơi”, ông Thạch nói. Đây là 12 em này cùng tham gia tour du lịch do một đơn vị tổ chức có hành trình từ Hà Nội lên khu Đảo Ngọc Xanh (huyện Thanh Thủy).

Sau khi đu quay rơi xuống đất, 6 học sinh kêu đau nhức nên đơn vị tổ chức tour du lịch và ban quản lý Đảo Ngọc Xanh đã đưa các em vào trạm xá địa phương kiểm tra. Sau đó cả 6 em này tiếp tục được chuyển tới Bệnh viện Quân y 105 (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) để khám chữa.

“Đây là khu du lịch mới đưa vào hoạt động chưa được bao lâu. Hôm nay (4/4), đoàn thanh tra của Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Phú Thọ bắt đầu vào kiểm tra việc kinh doanh, hoạt động. Công an huyện Thanh Thủy cũng đang tiến hành kiểm tra, xem xét hồ sơ, thiết kế kỹ thuật của các trò chơi trong khu du lịch”, ông Thạch nói và cho biết đang yêu cầu ông Nguyễn Mạnh Thản, Giám đốc Công ty cổ phần Ao Vua, báo cáo sự việc.

Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh được xây dựng trên bãi nổi La Phù - nằm giữa sông Đà, phần lớn thuộc địa phận các xã của huyện Thanh Thủy và một phần thuộc huyện Ba Vì (Hà Nội).

Ông Thạch cho biết trò chơi đu quay được xây dựng trên khu vực thuộc địa phận của tỉnh Phú Thọ nên thẩm quyền xử lý thuộc Công an huyện Thanh Thủy. Nếu xảy ra sự cố nào khác trên địa phận thuộc huyện Ba Vì thì Công an huyện Thanh Thủy có trách nhiệm liên lạc để báo với Công an huyện Ba Vì sang giải quyết.

Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh đang có 3 trò chơi đu quay được đặt tên là “vũ trụ bay”, “thảm bay” và “đĩa bay”. Theo phản ánh của người dân địa phương, sự việc xảy ra ở trò chơi “vũ trụ bay”.

Trong khi đó, ông Thiều Vinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cho biết sau khi nắm rõ sự việc đu quay rơi xuống đất tỉnh Phú Thọ sẽ có chỉ đạo giải quyết, xử lý.

Chiều tối 4/4, Đại tá Nguyễn Ngọc Thạch cho biết ông đã trực tiếp gọi điện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của các cháu học sinh. “Các cháu đều đã xuất viện và không có vấn đề gì về sức khỏe cả”, ông Thạch nói.