Dụ trẻ làm chuyện người lớn, cụ ông 70 lãnh 5 năm tù

Nạn nhân của Hương là em H.T.D.T. (15 tuổi), học sinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, ngụ cùng xã với bị cáo Hương.



Theo lời khai của T., trong thời gian từ năm 2009 - 2010, bị cáo Hương nhiều lần cho tiền và dụ dỗ T. quan hệ tình dục dẫn đến mang thai.



Vụ việc bị dư luận lên án mạnh mẽ, sau đó cơ quan chức năng khởi tố vụ án nhưng phải đợi đến khi Thương sinh con mới tổ chức lấy mẫu xét nghiệm AND đứa bé.



Ngày 5-7-2011, Viện Khoa học Hình sự của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) công bố kết quả giám định mẫu tóc và máu của cháu bé mới sinh đã trùng khớp 99,99% so với mẫu của bị cáo Hương. Ngày 15-11-2011, Hương bị bắt tạm giam.



Ngoài mức án 5 năm tù, HĐXX còn buộc bị cáo Hương bồi thường cho gia đình bị hại 81 triệu đồng tiền và có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con nhỏ 1 triệu đồng/tháng.



Trong vụ án này, ngoài bị cáo Hương ra, T. còn tố cáo ông Phạm Hồng Sơn (73 tuổi) nhiều lần có hành vi hiếp dâm mình nhưng không đủ chứng cứ để cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm hình sự.



Theo Th. Phương (NLĐO)