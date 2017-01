Đưa 7 ngư dân cùng tàu bị nạn vào bờ

(PL)- Chiều 2-1, sau một ngày ra khơi tìm kiếm cứu nạn, tàu cảnh sát biển Việt Nam đã lai dắt tàu cá NA 94039 TS và đưa bảy ngư dân quê Nghệ An vào cảng Lạch Quèn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) an toàn.

Tàu này hôm 31-12-2016 khi đang đánh bắt trên biển thì gặp thời tiết xấu, cùng đó bị lưới quấn làm gãy chân vịt. Thuyền trưởng là Vũ Văn Quang đã phát tín hiệu yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp. Đài thông tin duyên hải Bến Thủy (Nghệ An) sau khi nhận tin đã thông báo tới các cơ quan chức năng để lên phương án hỗ trợ. Đến trưa 1-1, tàu 3005 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) sau khi rời bến đi cứu nạn đã tiếp cận được NA 94039 TS và tiến hành lai dắt. Mặc dù trong quá trình lai dắt thì dây kéo tàu bị đứt, tuy nhiên bằng nhiều nỗ lực cảnh sát biển khắc phục, tiếp tục kéo con tàu và đưa ngư dân vào bờ. Hiện sức khỏe các ngư dân đã ổn định. Đ.LAM