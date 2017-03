Đứa cháu nội bất lương

Nguyễn Văn Huệ (18 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sinh ra trong gia đình khá giả, được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Mới học hết lớp 6, Huệ bỏ ngang, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Tuy lưng dài vai rộng nhưng Huệ không màng gì đến việc giúp đỡ cha mẹ, ông bà. Mặc dù được mọi người khuyên nhủ, tạo điều kiện để lao động chân chính nhưng Huệ đều bỏ ngoài tai. Lấy lý do thích cuộc sống “tự lập”, Huệ bỏ quê phiêu bạt lên tỉnh Lâm Đồng làm thuê kiếm sống.



Năm 2011, Huệ xin vào làm thuê tại một cơ sở ở huyện Lâm Hà. Được thời gian ngắn, Huệ lợi dụng sơ hở, trộm luôn chiếc xe máy của ông chủ bán lấy tiền tiêu xài. Hậu quả là ngày 3/9/2011, Huệ bị TAND huyện Lâm Hà tuyên phạt 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi thụ án, Huệ bỏ về quê sinh sống nhưng vẫn không rút ra được bài học gì sau vết trượt đầu đời.



Sáng 20/2/2012, Huệ đi lang thang quanh vùng tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Khi đi qua nhà ông Đỗ Văn Vũ (huyện Châu Đức), Huệ phát hiện gia chủ không đóng cửa, trong nhà có hai xe máy để hớ hênh. Huệ nhanh chóng đột nhập tư gia, thấy chiếc Yamaha Exciter có sẵn chìa khóa, anh ta liền dắt ra ngoài rồi nổ máy chạy lên TP HCM. Huệ bán chiếc xe cho một người đi đường với giá hơn 4 triệu đồng và nướng sạch vào những trò ăn chơi trác táng.



Tối 21/4, Huệ đến nhà ông nội là Nguyễn Hồng Oanh (ở huyện Xuyên Mộc) trong tình trạng hết tiền tiêu xài. Trong đầu Huệ nảy sinh ý định sẽ rình bên ngoài, chờ ông nội sơ hở sẽ ra tay chôm đồ bán. Đứa cháu bất hiếu kiên nhẫn chờ đến 5h sáng vì theo quy luật, dượng của Huệ là ông Trần Văn Cường sẽ mở cửa để đi giao bánh.



Nếu ông Cường quên khóa cửa, Huệ sẽ đột nhập trộm xe máy. Quả nhiên, ông Cường sơ hở và Huệ đã chớp nhoáng lấy trộm chiếc xe Yamaha Novo chạy thẳng lên TP HCM. Do chưa bán được xe nên Huệ chạy vào công viên Phú Lâm ngồi nghỉ. Thấy bộ dạng khả nghi của Huệ, công an phường đã đến yêu cầu anh ta xuất trình giấy tờ xe kiểm tra. Ngay sau đó, Huệ bị bắt.



Cuối tháng 7, Huệ bị TAND huyện Châu Đức đưa ra xét xử. Trước vành móng ngựa, Huệ cúi gằm mặt khi nghe vị Thẩm phán chủ toạ nhận định: Bị cáo tuổi đời còn rất trẻ, được cha mẹ cho ăn học, có sức khỏe, nhận thức nhưng lại không chịu rèn luyện, tu dưỡng. Cách hành xử cho thấy bị cáo là người ham chơi, lêu lổng, đua đòi theo những thói hư tật xấu ngoài xã hội. Đáng buồn hơn, bị cáo trộm cả tài sản của những người thân từng chăm lo cho bị cáo. Hành vi đó càng thể hiện sự sa đọa, vi phạm đạo đức, pháp luật của bị cáo. Liên tiếp những vụ trộm do bị cáo gây ra đã khiến nhân dân lo lắng, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an, vì vậy phải có bản án nghiêm khắc để răn đe.



Điều khiến nhiều người dự khán không khỏi trăn trở là sau khi nghe vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo mức án từ 15 đến 18 tháng tù, ông nội của bị cáo đã có ý kiến mong Tòa tuyên mức án nghiêm khắc hơn để Huệ biết cải tạo làm người tốt. Ông lo lắng việc ra tù sớm sẽ khiến cho Huệ lại “ngựa quen đường cũ”.



Vị Thẩm phán chủ tọa nhận định, Huệ mới ra tù lại liên tiếp gây ra hai vụ trộm, đó là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo. HĐXX tuyên phạt bị cáo Huệ 2 năm tù.



Nhìn Huệ bị áp giải lên xe về trại giam, những người thân trong gia đình không khỏi lo lắng với nỗi ám ảnh đứa cháu hư hỏng, cạn tình sẽ khó lòng biết cải tà quy chính...





Theo Công lý