Hai chiếc ôtô mang biển số ngoại giao bị Công an Q.10, TP.HCM bắt giữ tháng 3-2013 - Ảnh: MINH ĐỨC



VN có hơn 100 xe siêu sang Rolls Royce



Tính đến tháng 5-2013, sau gần bảy năm kể từ khi chiếc Rolls Royce đầu tiên nhập khẩu về VN, hiện có hơn 100 ôtô siêu sang các loại của thương hiệu này đưa về VN. Nguồn tin từ đại diện Rolls Royce tại VN cho biết có 97 xe các loại đang lưu hành, chưa kể một số xe đáng kể còn nằm trong các salon chưa bán được. Theo đại diện Rolls Royce, tại VN đang có hầu hết các dòng xe của Rolls Royce như Drophead Coupe, Phantom, Ghost... Nổi bật nhất hồi tháng 8-2011, Rolls Royce thông báo nhận đơn hàng mẫu Phantom cho năm Rồng với giá khởi điểm 1,2 triệu USD và chỉ sản xuất 33 chiếc (xe có dòng chữ “Year of the Dragon 2012” gắn trên bậc cửa và logo), trong đó có hai chiếc đầu tiên (được đánh số 01 và 02) của dòng xe này đã về VN. Tính đến thời điểm này, có 6 trong tổng số 33 xe phiên bản đặc biệt này đã có mặt ở VN. Đại diện Rolls Royce cũng cho biết đến giờ chỉ có duy nhất chiếc Rolls Royce Phantom đời 2008 nhập khẩu chính thức là mới 100%, còn lại là xe đã qua sử dụng.



Đây là những chiếc xe từng mang lại niềm hãnh diện cho người sở hữu, giờ đang là “cục nợ” không biết giải quyết thế nào.Chủ các loại xe mang biển số NG, NN cho biết nếu làm thủ tục sang tên đổi chủ, trả biển số thì tiền thuế phải đóng còn đắt hơn mua một chiếc tương tự mang biển số thông thường. Bán không ai mua, trùm mền lại tiếc, còn chạy sẽ bị phạt. Đúng là tiến thoái lưỡng nan!Những mẩu tin rao bán xe biển số NG, NN giờ có khá nhiều trên các diễn đàn ôtô, các trang mạng rao vặt, quảng cáo trên báo khá ngắn gọn nhưng đủ thông tin: “Xe BMW X6 sản xuất 2008 màu đen biển NG, xe đẹp giá 43.000 USD” hay “Cần bán gấp xe biển NG: Lexus LX570, màu đen, 7 chỗ, full option, hai cầu, số tự động, đời 2009, chạy 5.000km”... Nhiều “cò” xe giờ có trong tay hàng loạt xe biển số NG, NN đang cần bán. Một “cò” ở Quảng Ninh cho biết có cả một lô xe sang mang biển số NN, NG rất xịn, giá rẻ: “Porsche Panamera 4S đời 2011 màu trắng, giá 78.000 USD; Porsche Cayenne Turbo VIN 2011 màu trắng cực mới, giá 71.000 USD...”. Theo “cò” này, giá trên chỉ bằng một nửa, thậm chí rẻ hơn các dòng xe tương tự đang được chào bán ở các salon.Theo ông T. - một đầu mối mua bán ôtô cũ tại TP.HCM, ông đang có một số ôtô biển số NN, NG “đủ các đời, thương hiệu, xe còn tốt, giấy tờ đầy đủ” cần bán gấp với giá phải chăng. “Chủ xe không muốn mất tiền đóng thuế nên nhờ tôi bán giúp” - ông T. nói. Theo lời ông T., “Mẹc (Mercedes - Benz) S350 màu đen đời 2004, hiện tôi đi được hơn 80.000km, có cả giấy sang tên để khống tên người mua, giá 27.000 USD”. Thấy chúng tôi còn do dự về khoản biển số NN, ông T. động viên: “Giá xe này khá mềm. Nếu muốn sang tên đổi chủ xe không phải lo giấy tờ, chỉ cần bỏ thêm 10.000 - 15.000 USD nữa”.Ông N., đang sở hữu một chiếc Lamborghini đời 2007 và một chiếc Mercedes S500 đời 2009 đều mang biển NG, cho biết hồi trước ông phải bỏ gần 50.000 USD để mua suất của nhân viên ngoại giao cho hai chiếc xe này, chưa kể tiền mua xe. Theo ông N., chiếc Lamborghini của ông nếu tính theo quy định hiện nay, số tiền phải đóng gồm 15% thuế trước bạ lần đầu, giá trị xe tính bằng 85% xe mới thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT... Tổng cộng số tiền đóng thuế sẽ đội lên đến gần 300.000 USD. Trong khi xe cũ cùng loại mang biển VN chỉ hơn 220.000 USD.“Trước giờ chạy xe NG cũng oách nhưng giờ thiệt khổ quá. Để thì cũng không chạy được, bán không ai mua, đóng tiền lại cao quá” - ông N. than thở. Ông và mấy người bạn đồng cảnh ngộ vẫn “kiên định” chạy xe cho đến ngày 10-6, hi vọng Bộ Tài chính sẽ thay đổi chính sách tính thuế. “Chúng tôi là người chủ thứ hai sở hữu xe này. Nếu sang tên có thể được hưởng mức phí 2% theo quy định mới đây. Cũng theo quy định mới, xe đã dùng hơn năm năm sẽ được áp tính giá chỉ còn 50% giá xe mới nguyên chiếc, tiền đóng thuế sẽ giảm nhiều” - ông N. hi vọng. “Nếu Bộ Tài chính áp theo hướng này chúng tôi sẽ đóng thuế, hoàn tất thủ tục trả bảng số để tiếp tục sử dụng xe, còn không thì...”. Ông N. thừa nhận không có giải pháp cho hai con xe cưng của mình.Thượng tá Trần Thanh Trà, trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, cho biết tổng số xe mang biển NG, NN vi phạm bị phát hiện, xử lý là 17 trường hợp, với các lỗi: giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn, không chuyển quyền sở hữu theo quy định, không chấp hành việc thu hồi giấy đăng ký xe và biển số xe theo quy định. Những trường hợp vi phạm này, PC67 và công an các quận huyện tạm giữ phương tiện, giấy chứng nhận đăng ký xe. Sau đó thông báo bằng văn bản cho đơn vị đăng ký xe để họ ra quyết định thu hồi biển số, đăng ký. Khi chủ xe cung cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe thì sẽ được cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt, trả xe. Riêng các trường hợp xe mang biển NG, NN hết hạn sử dụng tại VN mà chưa xác định được người mua, cơ quan chức năng mời tài xế, người đứng tên trong đăng ký tới ghi lời khai, sau đó chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.Ngày 31-5, nguồn tin từ Cục Hải quan TP.HCM cho biết đơn vị này vừa nhận được công văn hướng dẫn cục hải quan, cục thuế các tỉnh, TP về việc xử lý các xe mang biển số NG, NN được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định. Theo văn bản này, quá thời hạn 10-6, những chủ xe sẽ bị phạt chậm nộp thuế khi đi chuyển đổi mục đích sử dụng. Có nghĩa là tính từ hôm nay, người sử dụng xe mang biển số NG, NN không đúng quy định chỉ còn 10 ngày để thực hiện các việc: nộp đăng ký, biển số xe, làm thủ tục kê khai thủ tục hải quan, nộp thuế. Ngành thuế quy định trong thời gian từ ngày 10-4 tới 10-6 sẽ không xử phạt, quá thời hạn này thì phạt lỗi chậm nộp thuế. Thông báo của Bộ Công an cũng nói rõ quá thời hạn này sẽ có tổng kiểm tra, xử lý nghiêm. Theo quy định, những chiếc xe mang biển số NG, NN được sử dụng không đúng quy định được xếp vào loại xe nhập khẩu trái phép, nhập lậu, có thể bị tịch thu sung công quỹ.Văn bản của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính còn hướng dẫn các địa phương tính thuế suất nhập khẩu tại thời điểm xe được chuyển đổi mục đích sử dụng, trị giá tính thuế được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của xe tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng. Tính theo cách này, nếu người mua xe mang biển NG, NN sản xuất năm 2000, chuyển nhượng trái phép vào năm 2003 sẽ được tính giá trị mới từ năm 2000, trừ thời gian hao mòn tới năm 2003, còn lại phải nộp mọi khoản thuế, phí theo giá trị và quy định về thuế, phí từ năm 2003. Mức này sẽ cao gần tương đương với một chiếc xe mới.