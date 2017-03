Đưa tàu bị nạn ở Trường Sa về đảo Lý Sơn

Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải, huyện Lý Sơn, cho biết như trên.

Tàu QNg 96248 TS do ngư dân Lê Văn Lời (ở thôn Tây, xã An Hải, Lý Sơn) làm thuyền trưởng, sáng 19-5, khi đang khai thác tại ngư trường Trường Sa thì bất ngờ gãy láp chân vịt và phải thả trôi trong tình hình thời tiết xấu. Thuyền trưởng Lời đã liên lạc về bờ xin ứng cứu. “Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải liên hệ tàu cá QNg 96356 TS của ông Dậu và đã kịp thời tiếp cận tàu bị nạn.