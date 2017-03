Đua xe, mang tật còn bị tù

Ngày 24-10, trong phiên xử sơ thẩm lưu động, TAND TP Tân An (Long An) đã tuyên phạt Nguyễn Văn Khỏe (SN 1989) 4 năm tù về tội “Tổ chức đua xe trái phép”; Trần Ngọc Hiếu Hòa (SN 1991) 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Tấn Cường (SN 1992) 1 năm tù, Lê Hồng Sang (SN 1991) 2 năm tù, Lê Quốc Thái (SN 1991) 1 năm tù về cùng tội “Đua xe trái phép”.



Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 10-6-2010, Khỏe, Hòa, Cường, Thái, Sang rủ một nhóm bạn đến đường Trần Văn Nam, phường 3, TP Tân An để tổ chức đua xe.



Đường đua được xác định từ khúc cua gần trường THPT Hà Long đến ngã tư Trần Văn Nam - Nguyễn Thông với chiều dài khoảng 300m.



Lượt đầu tiên, Hòa mượn xe BKS 62M2-1947 của Thái để đua với Sang. Sau đó, Hòa đua với Cường. Do tắt đèn và chạy với tốc độ cao nên khi vào cua quẹo, hai mô tô va chạm nhau làm Cường và Hòa văng ra khỏi xe, té đập đầu xuống đường bất tỉnh. Hậu quả, Hòa bị thương tật 62%, Cường 61%.



Theo H.Minh (NLĐO)