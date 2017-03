Dùng cây sắt đập đầu công an

Theo hồ sơ, ngày 9-8-2013, Dung bán cà phê tại Hồ Kỳ Hòa thì bị Công an phường 2 (quận 10) đến kiểm tra và thu giữ đồ đạc. Khi công an thu giữ, Dung không cho mà nói: “Ai lấy đồ của tôi thì tôi sẽ chém người đó!”. Sau đó, Dung bị giải lên công an phường. Lúc này, Dung đã dùng dao gí vào người công an nhưng không trúng. Sau đó, Dung lại tiếp tục dùng cây sắt đập vào đầu một công an gây thương tích nhẹ.

Đại diện VKS cho rằng với hành vi trên, bị cáo có thể được hưởng án treo nhưng do bị cáo không thành thật khai báo, không thừa nhận mình có tội... nên viện đề nghị tù giam.

NGUYỄN HIỀN