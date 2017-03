Dựng chướng ngại vật để ép trả nợ là sai

Công ty Tân Đức đã tháo chướng ngại vật Chiều 25-3, Công ty Tân Đức đã cho dọn dẹp chướng ngại vật mà công ty này đã dựng lên trước cổng Công ty Tango Candy cách đây một tuần. “Chiều 25-3, với sự giám sát của cơ quan chức năng, Công ty Tân Đức đã cử người tháo barie, xúc đất mang đi đồng thời đấu nối lại các ống nước cho Công ty Tango Candy” - ông Nguyễn Văn Tiều, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Long An, cho biết. Như vậy, quyết định này được Công ty Tân Đức đưa ra sau đúng một tuần áp dụng “luật lạ” để đòi nợ. Như chúng tôi đã phản ánh, Công ty Tân Đức là chủ đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Tân Đức (huyện Đức Hòa, Long An). Công ty Tango Candy là doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản có thuê đất tại KCN này. Công ty Tân Đức cho người lắp barie, đổ đất chặn cổng ra vào và cúp nước để buộc Công ty Tango Candy đóng phí sử dụng hạ tầng 10.018 đồng/m2/năm. Trả lời phóng viên hôm 24-3, ông Nguyễn Văn Tiều nói: “Chúng tôi đang xem xét và có thể sẽ xử lý hành vi chặn cổng, cúp nước của Công ty Tân Đức theo Nghị định 167/2013’’. Tuy vậy, chiều 25-3, sau khi Công ty Tân Đức tháo dỡ chướng ngại vật, ông Tiều thông tin: “Công ty Tân Đức không còn cản trở gây khó khăn cho Công ty Tango Candy nữa nên chúng tôi chỉ nhắc nhở công ty này không tái phạm chứ không xử phạt”. Ông Tiều cũng cho biết Công ty Tân Đức đã nộp đơn kiện yêu cầu Công ty Tango Candy trả gần 500 triệu đồng phí hạ tầng tính từ năm 2013 đến nay với mức 10.018 đồng/m2/năm. Ngày 25-3, phóng viên đã nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin cho ông Trần Dương, Giám đốc truyền thông Công ty Tân Đức, để làm rõ thêm các thông tin liên quan nhưng không thể liên lạc. ông Từ Khánh Hùng, đại diện Công ty Tango Candy, cho biết do bị cúp nước nên mấy ngày qua công ty phải mua nước bình sử dụng và công ty bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất với mức thiệt hại gần 200 triệu đồng/ngày. “Chúng tôi chưa nộp đơn khởi kiện Công ty Tân Đức để đòi thiệt hại như dự định. Chủ trương công ty chúng tôi là giải quyết ôn hòa nên khi họ tháo rào chắn thì chúng tôi sẽ bàn bạc, thỏa thuận với họ” - ông Hùng nói. HOÀNG NAM