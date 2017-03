Dựng cờ chủ quyền tổ quốc tại đảo Mắt

Cột cờ Tổ quốc tại Đảo Mắt được xây dựng trên khuôn viên 30m2, có chiều cao 22,66m, phần thân đế cột ốp bằng đá granit, lá cờ có kích thước 4x6m, mặt chính hướng ra biển Đông, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty xây dựng công trình Giao thông 4 (Cienco4) phối hợp thực hiện. Tổng mức đầu tư 1,25 tỉ đồng (trong đó đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An đóng góp 250 triệu đồng, Tổng Công ty CienCo4 hỗ trợ một tỉ đồng), Tỉnh Đoàn Nghệ An làm chủ đầu tư.

Công trình dự kiến hoàn thành vào dịp Tháng thanh niên và kỷ niệm 84 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-2015).



Ông Nguyễn Đắc Vinh-Bí Thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao cờ do Tỉnh đoàn Nghệ An để xây dựng cột cờ chủ quyền tổ quốc tại đảo Mắt. Ảnh: NTV

Cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Mắt là công trình đầu tiên được khởi công nằm trong dự án xây dựng cột cờ tại 5 đảo tiền tiêu của tổ quốc gồm: đảo Mắt (Nghệ An), đảo Sơn Dương (Hà Tĩnh), Hòn Mê (Thanh Hóa), đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) và đảo Sơn Chà (Thừa Thiên Huế).

Việc xây dựng cột cờ Tổ quốc tại các đảo nhằm khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ trong việc tham gia giữ gìn biển đảo quê hương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ GTVT và Trung ương Đoàn đã trao lá cờ tượng trưng cho đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An và trao quà động viên các đội thiếu niên ở Nghệ An, Tổng công ty truyền thông phương tiện VTC cũng trao tặng và lắp đặt trực tiếp 18 bộ đầu thu kỹ thuật số VTC (kèm một năm sử dụng miễn phí dịch vụ) cho cán bộ, chiến sỹ đảo Mắt.