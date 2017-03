Dùng dao giết bạn gái rồi nhảy lầu tự tử

Khoảng 12 khuya cùng ngày, một số sinh viên ở KTX phát hiện một bạn gái bị đâm bằng dao Thái lan, nằm bất động trước cổng phòng ký túc. Mọi người rút con dao ra rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó mấy phút. Một lúc sau, ngay dưới khu vực sân ký túc xá lại phát hiện xác một nam thanh niên chết do nhảy từ tầng 9 xuống đất.

Khu KTX nơi xảy ra án mạng. Ảnh: LT

Qua xác minh của cơ quan công an, nạn nhân nữ tên là: Huỳnh Ngọc Như Ánh, còn nam thanh niên là: Huỳnh Quang Thức đều sinh viên Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng (cùng trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Theo điều tra ban đầu, Thức và Ánh đã yêu nhau một thời gian dài.

Tối ngày 13-2, Thức đến ký túc xá tìm Ánh để trò chuyện thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cải vã. Đến khoảng 23h45, Thức dùng dao đâm chết người yêu rồi nhảy lầu tự vẫn. Tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện một con dao thái lan. Trong hai điện thoại của Ánh và Thức có những tin nhắn trách móc, giận hờn. Hiện Công an Q. Ngũ Hành Sơn đang phối hợp Phòng CSĐTTPVTTXH – PC45 (Công an TP.Đà Nẵng) điều tra, làm rõ vụ việc.

L.THỦY