Dùng dao khắc tên mẹ để giết hàng xóm

Trong tháng 5 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã đưa ra xét xử vụ án Trịnh Xuân Hòa với tội danh giết người. Hòa đã dùng dao tước đoạt tính mạng ông Đoàn Mạnh Hùng vào ngày 1/1/2010 và bị cảnh sát 113 bắt giữ ngay sau khi gây án.

Bị cáo Hòa nghe tòa tuyên án. Hòa phải nhận mức án 19 năm tù giam vì tội giết người (ảnh T.Phan)

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát thì gia đình Hòa làm nghề mổ gia cầm, trong quá trình mổ gà thường đổ nước thải ra đường rồi cho nước chảy qua lỗ cống tự tạo của gia đình ông Đoàn Mạnh Hùng.



Do nước đọng trước cửa nhà ông Hùng gây ô nhiễm nên ông Hùng mang vật liệu xây dựng gồm gạch, xi măng, cát ra lấp cống để lắp cống tự tạo nhằm không cho nước thải chảy xuống cống. Ông Tùng là bố đẻ của Hòa thấy vậy mới nói với ông Hùng, hai người có nhiều lời lẽ qua lại...



Lúc đó, Hòa đang ngồi uống bia trước cửa nhà, trong tay đang cầm con dao nhọn để cậy móng tay. Nghe thấy ông Hùng “chửi” bố mình, Hòa bực tức cầm con dao chạy sang.



Lúc thấy ông Hùng, Hòa cầm dao ở tay phải và lấy đà đâm một nhát trúng vào sườn trái của ông Hùng theo hướng từ ngoài vào trong và từ dưới lên trên. Sau đó, hai người giằng co, Hòa lại tiếp tục đâm một nhát nữa trúng chân trái của ông Hùng.



Những nhát đâm chí tử đó đã cướp đi tính mạng ông Hùng, ông chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai khi được đưa đến cấp cứu.



Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Lào Cai kết luận cái chết của ông Đoàn Mạnh Hùng là do tràn máu, tràn khí màng phổi do vết thương xuyên thấu ngực trái.



Có lẽ đã có kinh nghiệm ra tòa (Hòa có một tiền án về tội trộm cắp tài sản) nên tại phiên tòa, Hòa đã rành mạch kể lại hành vi phạm tội của mình: “… Bị cáo có cầm con dao khắc chữ "Tình" tên mẹ bị cáo và đâm vào sườn ông Hùng”.



Khi bị cáo nói đến đây, tất cả những người tham dự phiên tòa đều bất ngờ vì Hòa nói quá mạch lạc vấn đề, hắn tỏ thái độ rửng rưng với mọi chuyện. Những câu nói qua lại giữa hàng xóm, đáng lẽ ra phải lấy nhịn làm lành thì Hòa lại thản nhiên xông đến và giết chết ông Hùng.



Cụ Nghĩa và hình ảnh người con chết trẻ (ảnh T.Phan).

Vụ án này còn gây rúng động hơn bởi bị hại Hùng khi chết còn để lại bố mẹ già và hai con thơ còn đang tuổi đi học. Trước phiên tòa, vợ chồng cụ Nghĩa (bố mẹ của ông Hùng) đã kể lại kí ức của ngày con mất, nó như còn vẹn nguyên sự oán hận bởi người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh.



Cụ Nghĩa nói: Tôi sinh đứa con ra nuôi nấng bao năm, hi vọng được đền đáp khi tuổi xế chiều, nay nó lại bị giết, rất mong tòa xử kẻ giết người hình phạt thích đáng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Hòa mức án 19 năm tù giam vì tội giết người.

