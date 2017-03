Dùng dao lam đánh ghen: Hai năm tù

Theo cáo trạng, tối 4-5-2013, Tâm nghe nói chồng mình đến nhà chị T. để ngoại tình nên tức tốc đến để “bắt tận tay day tận trán” nhưng đến nơi thì thấy nhà chị T. cửa đóng then cài. Do còn nghi ngờ nên Tâm cứ đứng bên ngoài canh thử xem sao. Sau đó, con chị T. đi chơi về mở cửa thì Tâm thấy chồng mình ngồi trong đó liền xông vào chụp đầu chị T. đánh. Trong lúc giằng co, thấy dưới nền nhà có lưỡi dao lam, Tâm nhặt lên rạch vào mặt, vào cổ chị T. nhiều cái làm nạn nhân bị thương tích 18%.

Tòa nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần phải xử phạt nghiêm. Tuy nhiên, xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội trong tình trạng tinh thần bị kích động do bức xúc việc bị hại quan hệ tình cảm với chồng mình nên tòa cho bị cáo hưởng án treo.

HỒ LƯU