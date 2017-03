Dùng đất công viên làm bến vật liệu không phép?

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có văn bản gửi các sở, UBND TP Vũng Tàu về việc tạo điều kiện cho bến vật liệu xây dựng (VLXD) của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Vĩnh Tiến (trụ sở tại xã Hòa Long, TP Bà Rịa) hoạt động.

Điều đáng nói là trước đó, vì rất nhiều lỗi vi phạm như xây dựng bến không giấy phép, sai quy hoạch, sai mục đích sử dụng đất, bến của công ty này đã bị TP Vũng Tàu đề nghị tạm ngưng hoạt động.

Rút giấy phép vì nhiều vi phạm

Theo văn bản của UBND tỉnh thì tỉnh giao cho Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, TN&MT, UBND TP Vũng Tàu tham mưu, đề xuất xem xét cho Công ty Vĩnh Tiến được hoạt động tạm bến VLXD tại phường 12. Đồng thời các đơn vị này phải hướng dẫn công ty hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, Sở GTVT phải hoàn chỉnh, trình phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng thủy nội địa để phát huy lợi thế của tỉnh.

Trở lại thời điểm tháng 11-2014, từ đề xuất của Sở GTVT, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng bến. Tháng 12-2014, Công ty Vĩnh Tiến tiến hành xây dựng bến dù chưa thực hiện các thủ tục xin giấy phép xây dựng, chưa chuyển mục đích sử dụng đất…

Sau đó, Thanh tra Sở GTVT hai lần ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với công ty. Lý do, công ty xây dựng công trình trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng không có phương án bảo đảm an toàn giao thông. Ngoài ra, công ty phải đóng phạt 25 triệu đồng, khôi phục hiện trạng ban đầu do mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính. Công ty đã đóng phạt nhưng vẫn hoạt động bình thường.

Tháng 6-2015, Sở GTVT lại cấp phép hoạt động bến thủy nội địa cho Công ty Vĩnh Tiến.

Tuy nhiên, ba tháng sau, phường 12 và TP Vũng Tàu kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo TP Vũng Tàu, đối chiếu quy hoạch 1/10.000 thì vị trí bến VLXD trên là quy hoạch công viên cây xanh. Các thủ tục khác về môi trường, PCCC cũng chưa có. TP Vũng Tàu yêu cầu công ty tạm ngừng hoạt động bến cho tới khi hoàn thiện các thủ tục hành chính cần thiết. TP Vũng Tàu cũng kiến nghị Sở GTVT rút giấy phép hoạt động của bến này. Ngày 16-9-2015, Sở GTVT đã rút giấy phép hoạt động bến của Công ty Vĩnh Tiến.





Bến vật liệu xây dựng của Công ty Vĩnh Tiến tại phường 12, TP Vũng Tàu. Ảnh: HP

Điều chỉnh lại quy hoạch?

Sau đó, Công ty Vĩnh Tiến có nhiều đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị tạo điều kiện cho công ty khôi phục hoạt động tạm đối với bến VLXD này bởi khi bị rút giấy phép, công ty đang ký hợp đồng với một số nơi, bị thiệt hại… Công ty cũng cam kết vừa hoạt động vừa bổ sung các thủ tục về pháp lý đất đai và xây dựng.

Ngày 5-7, Sở GTVT có công văn trả lời cho Công ty Vĩnh Tiến. Theo Sở, khi được hỏi, TP Vũng Tàu khẳng định chỉ đồng ý để bến tiếp tục hoạt động sau khi đã hoàn tất các thủ tục hành chính liên quan. Sau đó, Công ty Vĩnh Tiến đã lo xong thủ tục về PCCC.

Riêng việc xin chuyển mục đích sử dụng đất, Sở TN&MT đã khẳng định là khu đất lập bến không phù hợp quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tháng 4-2014. Sở Xây dựng cũng nêu rõ đất xây dựng bến đã được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch là đất công viên cây xanh. Để có cơ sở thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất cần phải tổ chức điều chỉnh quy hoạch chung TP Vũng Tàu.

Vì thế, Sở GTVT hướng dẫn Công ty Vĩnh Tiến xin tỉnh đồng ý chủ trương cho phép hoạt động tạm trong quá trình chờ chuyển mục đích sử dụng đất và hoàn thiện các thủ tục liên quan. Đồng thời, công ty phải xin chủ trương cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Vũng Tàu đối với khu bến VLXD thành đất xây dựng cảng thủy nội địa. Tiếp đó, công ty trình cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện tiếp các thủ tục về điều chỉnh quy hoạch, bổ sung quy hoạch cảng bến và quy hoạch sử dụng đất theo quy định. Nếu được tỉnh chấp thuận chủ trương, Sở GTVT sẽ xem xét, cấp phép hoạt động tạm thời cho công ty sau khi kiểm tra, xác nhận đảm bảo các điều kiện hoạt động và an toàn cảng-bến.

Trong ngày 5-7, Công ty Vĩnh Tiến có đơn xin giúp đỡ gửi Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngày 21-7, Thường trực Tỉnh ủy có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét về việc tạo điều kiện cho Công ty Vĩnh Tiến. Và cũng trong ngày này, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản chỉ đạo như đã nêu trên.

Tuy nhiên, tại cuộc họp do Sở GTVT tổ chức với các sở, TP Vũng Tàu đầu tháng 8-2016 mới đây, vấn đề này vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Sở GTVT đề nghị các bên có ý kiến bằng văn bản để Sở tập hợp trình tỉnh xem xét.