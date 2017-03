“Đừng để con mất cha, nhà mất người thân”

Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng đại diện các bộ, ban ngành và các cơ quan đại diện của Quốc hội đã thắp lên những ngọn nến tưởng niệm các nạn nhân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả gia đình có người chết vì TNGT. “Trong mỗi vụ TNGT đó có trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng và của các cơ quan nhà nước. Do đó, chúng ta cần chung sức để giao thông, đất nước ta văn minh hơn, an toàn hơn. Hãy tự nhận thức rõ, tự chấp hành giao thông để con không mất cha, gia đình không mất người thân” - ông Phúc nói.

Tối 19-11, hơn 600 người dân ở huyện Bình Chánh và quận Bình Tân (TP.HCM) đã tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân chết vì TNGT. Theo Ban ATGT TP.HCM, từ năm 2002 đến 2011, tại TP.HCM có đến 10.070 người chết và 10.882 người bị thương tật nặng vì TNGT. Thời gian tới, Ban ATGT TP sẽ tập trung vào các nội dung: Tổ chức tuyên truyền với chủ đề “An toàn mọi lúc - Hạnh phúc mọi nơi”; đi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình nạn nhân…

Các em thiếu nhi thắp nến tưởng niệm trong lễ cầu siêu các nạn nhân tai nạn giao thông. (Ảnh chụp tối 19-11 tại nhà thi đấu Quần Ngựa, Hà Nội) Ảnh: Tuấn Phương

“TNGT đã cướp đi cùng lúc con gái và con rể của tôi, để lại hai đứa cháu côi cút. Hy vọng mọi người đang sống không còn gặp lại những thảm cảnh mà các gia đình nạn nhân TNGT đã gánh chịu” - ông Đậu Hồng Quang (TP Vinh) nghẹn ngào phát biểu tại lễ tưởng niệm tổ chức sáng 19-11 tại TP Vinh, Nghệ An. Chia sẻ với nỗi đau trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền nhấn mạnh: Trong 10 năm qua, Nghệ An có hơn 10.000 người chết vì TNGT. Đó thật sự là thảm họa đối với toàn xã hội.

“Từ năm 2002 đến nay, mỗi năm TNGT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã cướp đi sinh mạng của hơn 250 người và khiến 1.700 người bị thương, tàn tật suốt đời” - bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại lễ tưởng niệm ngày 19-11.

Tại lễ tưởng niệm tối 19-11, Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu cho biết: Từ năm 2002 đến tháng 10-2012, toàn tỉnh có 911 người chết vì TNGT. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT là phóng nhanh vượt ẩu, uống rượu khi lái xe… Lãnh đạo tỉnh kêu gọi người dân, nhất là cán bộ, HS-SV khi đi đường phải ý thức hơn nữa trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tối 19-11, Thành đoàn TP Đà Nẵng phối hợp với Ban ATGT TP thả hoa đăng cầu siêu cho các nạn nhân TNGT. Tại diễn đàn “Thảm họa giao thông - hãy hành động ngay” tổ chức cùng ngày, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết: Hơn 90% vụ TNGT chết người xảy ra do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, chạy lấn tuyến, quá tốc độ…

NHÓM PV – CTV