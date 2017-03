Đừng để tấm lòng của bạn bị lợi dụng

Đời sống chúng tôi bị ảnh hưởng Theo nhiều người dân, việc tụ tập đông người ở một số tuyến đường trung tâm TP.HCM vừa qua đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của họ.

Chủ nhật vừa rồi, nhiều người tập trung ở một số tuyến đường trung tâm TP.HCM, chính quyền lo ngại có thể xảy ra những chuyện không hay nên đã yêu cầu những nhà hàng trên đường Hàn Thuyên tạm ngừng kinh doanh từ sáng đến 12 giờ trưa. Như vậy, rõ ràng là doanh thu, cuộc sống của những người kinh doanh ở đây bị ảnh hưởng. Theo tôi, mỗi người đừng vì muốn thể hiện tự do của mình mà làm ảnh hưởng đến tự do của người khác; có thể anh nêu ý kiến, quan điểm của anh nhưng anh đừng để ảnh hưởng đến quyền lợi người khác. Những ngày như vậy không chỉ hoạt động kinh doanh mà giao thông đi lại cũng ách tắc vì những tuyến đường bị cấm, khách không vào được, những người khác thì ảnh hưởng công việc vì phải chờ đợi. Tôi thì làm bảo vệ tính theo giờ, nếu quán không bán được thì tôi cũng không có tiền, không bán được từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa là tôi mất lương năm tiếng đồng hồ. Tôi không ủng hộ việc tụ tập đông người như vậy. Ông NGÔ VĂN BÌNH, bảo vệ nhà hàng trên đường Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, quận 1

Vì lý do an ninh nên khi người dân tập trung đông, chính quyền yêu cầu các hàng quán trên tuyến đường đó đóng cửa hết. Điều này khiến các quán ăn mất doanh thu vì nhiều khi khách hàng đã đặt bàn trước, đến khi cận ngày công an mới báo, quán phải hồi khách lại. Trong khi mặt bằng ở đây một tháng là cả tiền tỉ, quán cà phê nhỏ thôi nhưng một ngày đã trên 20 triệu đồng tiền mặt bằng, chưa kể tiền điện nước, nhân viên… Anh NGUYỄN VĂN LONG, 32 tuổi,

quê Quảng Ngãi là nhân viên bảo vệ ở đường Nguyễn Du

(gần ngay nhà thờ Đức Bà)

Những hôm đó xung quanh đều hạn chế người ra vào nên không buôn bán gì được, khách du lịch, vãng lai đều không có. Nếu không ngăn đường vì tụ tập thì khách du lịch có thể đi qua lại, người ta dừng mua nước, mua thiệp… Bà VÕ THỊ PHÚC, 53 tuổi, quận 1

Hai con tôi một đứa đi phụ quán nhậu, một đứa đi làm xiếc thổi lửa, vợ tôi bị ốm nên buôn bán không được, rất khó khăn. Nếu không có chuyện tụ tập đông người lộn xộn như vậy thì những ngày như thứ Bảy, Chủ nhật ở đây bán cũng đỡ lắm. Từ sáng cho đến 1-2 giờ sáng hôm sau vẫn còn bán được vì đông khách đi nghỉ lễ, người qua lại, vãng lai. Nếu người ta cứ tiếp tục tụ tập như thế này thì đúng là mệt mỏi. Anh ĐINH HỒ NGỌC THANH (43 tuổi, còn gọi là Thiện), đẩy xe bán nước gần cổng Bưu điện TP