Dừng điện hạt nhân: Quyết định đúng đắn

Sáng 11-11, Quốc hội đã thảo luận riêng tại các tổ về dự thảo nghị quyết dừng thực hiện dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Trao đổi nhanh với Pháp Luật TP.HCM sau buổi thảo luận này, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho hay họ đều tán thành với quyết định dừng làm nhà máy điện hạt nhân. Đồng thời các ĐB cũng đánh giá đây là quyết định đúng đắn, mang tính lịch sử được người dân đồng tình ủng hộ.

Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết tiến hành dự án nhà máy điện hạt nhân là thực hiện nghị quyết của QH khóa 11, nhưng so với hoàn cảnh bây giờ đã khác. Ví dụ như sau thảm họa hạt nhân của Nhật Bản tại Fukushima, nó cho thấy liên quan đến điện hạt nhân, chúng ta phải an toàn tuyệt đối. Đương nhiên để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chúng ta phải đầu tư thiết kế an toàn hơn, công nghệ tốt hơn... dẫn tới suất đầu tư cao hơn và điều này làm cho giá thành điện năng cao hơn, thậm chí là gấp đôi, trong khi có thể phát triển các nguồn năng lượng khác có giá thành rẻ hơn.

“Mặt khác, ta cũng đang siết chặt đầu tư công hiệu quả hơn. Nếu không hiệu quả mà chúng ta cứ làm thì lãng phí. Vì thế việc dừng nhà máy hạt nhân rất phù hợp” - ông Phúc nói.

Ông Phúc cũng cho hay bà con Ninh Thuận và nhiều nhà khoa học hoan nghênh việc dừng dự án.

ĐB Lưu Thanh Vân (Cà Mau), Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH, cũng cho rằng chủ trương dừng nhà máy điện hạt nhân là quyết định sáng suốt, lịch sử vì “điện hạt nhân là hình thức lựa chọn của những nước không còn lựa chọn nào khác”.

ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cho rằng “việc dừng lại là đúng đắn, với tất cả lý do được nêu lên trong tờ trình. Nhưng không thể không nói tới trách nhiệm của chúng ta, trong đó có vấn đề tầm nhìn… Nếu chúng ta trình bày chỉ có các yếu tố khách quan thôi thì không nói được hết, người dân cũng khó chia sẻ”.

Theo ông Quốc, đây là một thử thách lớn và ông tin người dân sẽ hoan nghênh, ủng hộ quyết định này nhưng chắc chắn người dân sẽ đặt câu hỏi: Trách nhiệm ở đâu? Nhất là dự án này đã mất chín năm loay hoay triển khai, nhiều hộ dân người dân đã phải rời đất đi, có những người được đào tạo dở dang và một số lượng tiền không nhỏ đã đổ vào dự án này - hơn 2.000 tỉ đồng. “Nếu chúng ta không nghiêm túc nhìn vào đó để rút kinh nghiệm thì chúng ta sẽ còn lặp lại. Rồi một ngày nào đó một chủ trương khác thay đổi, chúng ta sẽ lại đổ cho hoàn cảnh khách quan” - ông Quốc nói.