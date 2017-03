Dùng đô la âm phủ đi mua xe SH

Ngày 13-8, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Cẩm Tiêu ( SN 1962, ngụ Tân Bình) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.







Bị cáo Trịnh Cẩm Tiêu. Ảnh: Phạm Dũng



Theo Ph. Dũng (NLĐ)



Theo cáo trạng, do không có tiền tiêu xài nên Tiêu nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách tra cứu thông tin những người bán xe SH, Dylan cũ trên báo.Sau khi nắm rõ địa chỉ, Tiêu thủ sẵn một xấp tiền đô la âm phủ rồi mướn xe ôm đến tiếp cận những người bán xe. Sau đó, Tiêu cố tình để người bán xe nhìn thấy sấp đô la giả để chủ xe tin giao xe chạy thử.Tiêu để lại xấp tiền trên bàn và để người chạy xe ôm ở lại nói chuyện với chủ xe. Khi chủ xe đưa xe chạy thử thì Tiêu “chạy luôn”.Bằng thủ đoạn này, Tiêu đã lừa đảo chiếm đoạt 3 xe SH, Dylan với tổng giá trị gần 400 triệu đồng.Tháng 3-2011, chị Nguyễn Thị Liên (SN 1973, quê Trà Vinh) trong lúc đi tìm thuê nhà thì gặp Tiêu. Tiêu nói rằng đang có căn nhà mặt tiền ở quận Tân Phú-TPHCM cần cho thuê với giá 3 triệu đồng/tháng.Theo đó, nếu chị Liên muốn thuê lâu dài thì đưa trước 80 triệu đồng. Sau khi nhận 80 triệu đồng thì Tiêu bỏ trốn đến khi bị bắt. Công an cho rằng đây là quan hệ dân sự nên không khởi tố (!).Ngoài ra, tháng 4-2011, Tiêu giả vờ nói với anh Bùi Minh Phong rằng mình có một miếng đất bán với giá “hữu nghị” cho anh Phong giá 320 triệu đồng. Sau đó, Tiêu dẫn anh Phong đến một miếng đất ở quận Tân Phú “chỉ đại” là đất của mình sau đó nhận 200 triệu tiền cọc.Sau khi nhận cọc, Tiêu bỏ trốn, nạn nhân trình báo công an. Sau khi Tiêu bị bắt, công an cho rằng đây là quan hệ dân sự nên không khởi tố (!).