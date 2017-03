Đừng đợi khi có tai nạn mới thẩm định ATGT

Đây được coi là nguyên nhân khiến một số công trình hiện đại trở thành điểm đen về tai nạn giao thông. Chúng tôi xin giới thiệu một số ý kiến về vấn đề này.

Chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm thẩm định

Việc thẩm định an toàn giao thông hiện chưa được thực hiện thường xuyên. Ở giai đoạn khai thác rất hiếm khi công tác này được thực hiện, còn ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư thì hầu như không ai làm. Nguyên nhân là do các cơ quan liên quan chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm phối hợp thực hiện thẩm định an toàn giao thông, đặc biệt là các địa phương.

Hiện hệ thống quản lý, giám sát thẩm định an toàn giao thông chưa được đề cập, hiệu quả của việc thực hiện thẩm định chưa tốt và chưa có cơ quan chuyên môn đảm nhiệm. Một hạn chế nữa là việc phân tích, đánh giá một cách khoa học về tai nạn giao thông chưa được tiến hành hiệu quả. Trong khi đó, công tác xử lý điểm đen đã thực hiện nhiều năm nhưng vẫn chưa triệt để.

Tiến sĩ NGUYỄN THANH PHONG, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải

Thẩm định tốt sẽ ngăn được nhiều vụ TNGT

Nhiều dự án cầu, đường được thiết kế chưa phù hợp. Ví dụ các khúc cua ở đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương, cầu Thủ Thiêm… có bán kính cong gắt, có thể phù hợp với ôtô nhưng rất dễ gây tai nạn cho người đi xe máy.

Khúc cua trên cầu Thủ Thiêm xuống đường Nguyễn Hữu Cảnh xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người đã được lắp hàng rào và biển báo. Ảnh: HTD

Trong điều kiện đô thị chật hẹp như hiện nay, chúng ta buộc phải xây dựng những công trình tương tự. Nhưng khi công trình đã đưa vào khai thác mà vẫn thiếu các biện pháp ngăn ngừa, ví dụ cứ để người dân duy trì tốc độ cao khi qua những khúc cua tử thần là một khiếm khuyết lớn. Nếu các đơn vị liên quan tuân thủ quy định về thực hiện thẩm định an toàn giao thông, những khiếm khuyết này sẽ lộ ra và chúng ta có ngay biện pháp khắc phục kịp thời. Nhưng hiện nay, cơ quan chức năng thường đợi đến khi có tai nạn chết người thì mới khảo sát, bổ sung biện pháp ngăn ngừa tai nạn.

Tiến sĩ KHUẤT VIỆT HÙNG, Viện phó Viện Quy hoạch và Quản lý giao thông vận tải

Cập nhật kỹ năng chạy xe cho người dân

Đất nước ta đang trong quá trình phát triển nên sẽ có nhiều hạng mục giao thông hiện đại như nút giao, cầu vượt, hầm chui, đường cao tốc… tiếp tục được xây dựng trong thời gian tới. Do vậy, bên cạnh việc thẩm định an toàn giao thông, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng ban hành những quy định cụ thể để người dân sớm nắm bắt các nguyên tắc lưu thông theo hình thức mới.

Hiện nay, có một số loại hình cầu như cầu vượt đi thẳng (cầu Đồng Nai, cầu vượt An Sương...), cầu vượt khác mức (như cầu Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Nguyễn Văn Cừ…). Việc lưu thông qua cầu vượt đi thẳng khá đơn giản trong khi cầu vượt khác mức phức tạp hơn do có nhiều nhánh rẽ. Các nhánh rẽ đều đã được thiết kế độ cong, nghiêng theo giới hạn khoa học nhất nhằm đảm bảo ATGT. Người đi đường phải quan sát kỹ biển báo, đặc biệt là các biển báo hướng dẫn hướng đi và phải giảm tốc độ khi di chuyển tại các nút giao cắt này. Nếu họ không tuân thủ (như vẫn chạy quá nhanh, đi không đúng phần đường...) thì khi xảy ra tai nạn, chúng ta không thể đổ lỗi hoàn toàn cho thiết kế cầu hay do thiếu thẩm định an toàn giao thông.

Thời gian tới, TP.HCM sẽ xây dựng, hoàn thiện một số hệ thống giao thông hiện đại, phức tạp hơn (như nút giao Cát Lái…). Khi đó, những sự cố đáng tiếc có thể phát sinh nếu người dân không kịp cập nhật các kỹ năng lưu thông mới. Hiện nay, tuy đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần nhưng những nội dung thi cấp bằng lái xe vẫn chưa bổ sung đủ các kiến thức, thông tin liên quan đến vần đề này trong khi người dân đang phải tiếp cận hằng ngày. Thực tế nhiều TNGT vẫn xảy ra tại các nút giao thông hiện đại bởi người dân chưa quen về nó.

Việc cấp bằng lái không phải để chứng nhận người dân biết lái xe, mà là thông điệp, cơ hội để hướng dẫn họ về luật giao thông cũng như các kiến thức liên quan. Do vậy, việc bổ sung các kiến thức giao thông vận tải mới vào nội dung thi sát hạch là rất cần thiết.

Thạc sĩ-Kiến trúc sư VŨ TRUNG HƯNG