Dùng kéo đâm người vì va quẹt xe máy

Theo hồ sơ, vào lúc 18 giờ ngày 23-2, anh Trương Văn Hoàn (27 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển xe máy chạy đến khu nhà trọ ở khu phố 3, phường An Phú, thị xã Thuận An để gặp bạn. Khi chạy vào dãy trọ, xe máy của anh Hoàn va quẹt với xe máy của Sáng nên xảy ra cãi nhau giữa hai người.

Bực tức, Sáng chạy về phòng trọ của mình lấy cây kéo rồi đuổi đâm anh Hoàn, trúng hai nhát vào lưng và đầu. Thấy nạn nhân bị thương, Sáng định bỏ chạy thì bị người dân khu vực bắt giữ giao công an xử lý.

Riêng anh Hoàn được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân đoàn 4 (Bình Dương).

VĂN NGỌC