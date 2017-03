Dựng lều tái chiếm mặt bằng đã giao

Dự án Công viên cù lao Nguyễn Kiệu, phường 1, quận 4 được phê duyệt năm 2006. Công viên có quy mô hơn 2,7 ha, dự kiến xây dựng xong trong hai năm. Vậy mà tới nay dự án vẫn chưa hoàn tất bồi thường khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Sáu năm chờ nhà tái định cư

Sau tám năm công bố quy hoạch, cù lao Nguyễn Kiệu hiện còn 75 hộ trụ lại (trên tổng số hơn 500 hộ bị ảnh hưởng). Bà Nguyễn Thị Nhung, số 41/17 cù lao Nguyễn Kiệu, cho biết: Năm 2008 gia đình bà nhận tiền bồi thường đợt 1 hơn 500 triệu đồng, chưa bàn giao mặt bằng. Khi đó bà nộp lại khoảng 370 triệu đồng (70% giá trị căn hộ) cho chủ đầu tư là Công ty Dịch vụ công ích quận 4 để đặt mua căn hộ tại chung cư tái định cư Phú Mỹ, quận 7. Bà được hứa sau hai năm sẽ nhận nhà nhưng mãi tới đầu năm 2014 chung cư Phú Mỹ mới hoàn thành.

Đầu năm 2013, đơn giá bồi thường của dự án được TP điều chỉnh tăng lên gấp đôi (từ gần 10,8 triệu đồng/m2 lên gần 21 triệu đồng/m2). Nhưng đến nay đã hơn một năm quận 4 vẫn chưa chi trả cho dân. “Tôi đã đăng ký nhận căn hộ tái định cư ở chung cư Phú Mỹ nhưng chỉ dọn đi khi nào nhận hết tiền bồi thường. Quận đã bắt chúng tôi chờ nhà tái định cư lâu quá rồi, giờ lại phải tiếp tục đợi thêm tiền bồi thường thì mệt mỏi quá!” - bà Nhung nói.

Bà Nguyễn Thị Lượm bên căn lều dựng tạm trên nền nhà cũ. Ảnh: H.LAN

Dựng lều trên nền nhà cũ

Do đất trống để quá lâu, có không ít hộ trước đây đã di dời nay lại quay về che lều sống tạm qua ngày. Gia đình bà Nguyễn Thị Lượm đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho dự án từ năm 2007. Con cháu tứ tán khắp nơi, riêng bà và chồng theo con trai út ra thuê nhà gần đó. Sau khi chồng mất, bà lại quay về nơi cũ dựng lều sống. Túp lều dựng tạm, xiêu vẹo trên nền gạch cũ vỡ vụn là chỗ ngả lưng sau một ngày của năm người, gồm bà Lượm, con trai, con dâu và hai đứa cháu. Còn việc ăn uống, sinh hoạt của cả gia đình chủ yếu diễn ra ngoài trời.

Khi bà Lượm tái chiếm mặt bằng, địa phương nhiều lần đến nhắc nhở, thậm chí kiên quyết dỡ lều nhưng sau đó bà vẫn dựng lại lều ở tiếp. “Tôi giờ chỉ cần có chỗ ngủ để ngày ngày đi rửa chén phụ quán phở thôi chứ ở nhà thuê chịu tiền không nổi. Đất dự án bỏ không cũng chưa làm gì mà!” - bà Lượm phân trần.

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Trang, Chủ tịch UBND phường 1, quận 4, việc một số hộ đã giao mặt bằng lại quay về tái lấn chiếm khiến công tác quản lý địa bàn gặp nhiều khó khăn. Phường phải thường xuyên đi kiểm tra và yêu cầu tháo dỡ lều bạt dựng tạm. “Do tình hình an ninh phức tạp, phường đã bố trí chốt dân phòng ngay đường vào cù lao, phối hợp cảnh sát khu vực thường xuyên kiểm tra hành chính các hộ cho thuê, người lạ từ các nơi đến. Nhờ vậy tình hình an ninh mới cải thiện rõ rệt so với năm 2013 trở về trước” - bà Trang nói.

“Mong bà con sớm nhận nhà tái định cư”

Ông Trần Hoàng Quân, Phó Chủ tịch UBND quận 4, nói như vậy khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM. “Sau khi TP bố trí vốn để tiếp tục chi bồi thường, quận sẽ chi trả ngay cho bà con. Tất cả phương án bồi thường, tái định cư vẫn được giữ nguyên như cam kết ban đầu” - ông Quân cam kết.

Giải thích về lý do dự án kéo dài, ông Quân cho hay: Dự án được triển khai từ năm 2008, lúc đó có 82% hộ dân đồng ý phương án bồi thường, tái định cư. Tuy nhiên, số còn lại không đồng ý và khiếu nại gay gắt. Do vậy UBND quận 4 kiến nghị UBND TP điều chỉnh đơn giá bồi thường và được phê duyệt vào đầu năm 2013. Vì không có vốn để chi trả một lần nên TP phải chia thành nhiều đợt.

“Đầu năm 2014, quận 4 đã kiến nghị TP bố trí 100 tỉ đồng để rốt ráo bồi thường cho dân nhưng chỉ được rót 15 tỉ đồng. Do chưa đủ tiền nên quận ưu tiên chi trả cho những hộ đăng ký nhận nhà trước” - ông Quân giãi bày.

Một lý do khác khiến dự án kéo dài là việc chuẩn bị căn hộ tái định cư chậm trễ khiến người dân bức xúc vì phải chờ đợi quá lâu. Đến nay hơn 500 căn hộ tái định cư ở chung cư Phú Mỹ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. “Chúng tôi rất mong bà con sớm nhận nhà để ổn định cuộc sống. Cá nhân tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm với số tiền đang nợ của dân cũng như cam kết thực hiện đúng theo phương án đã ký” - ông Quân khẳng định.

V.HOA - H.LAN