Dùng máy in phun màu làm giả giấy tờ

Trong đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng, ông Bùi Văn Hải trình bày rằng sau khi cha mẹ ông đi định cư ở nước ngoài đã giao một căn nhà trên đường Ông Ích Khiêm (quận 11, TP.HCM) cho ông quản lý.

Lấy giấy hồng đi thế chấp

Sau khi mua hóa giá nhà, cha mẹ ông Hải thống nhất sẽ bán một phần căn nhà này cho người cô ruột để trả tiền mua hóa giá. Đôi bên đồng ý rằng sau này khi được cấp giấy hồng, ông Hải sẽ lập tức làm thủ tục bán một phần căn nhà cho người cô ruột. Ông Hải và gia đình cũng tin tưởng giao cho đứa cháu nội là Q. đứng ra lo liệu mọi giấy tờ, thủ tục.

Lợi dụng lòng tin của mọi người, Q. đã làm giả hai giấy hồng để đưa cho người nhà xem và đưa cho ông bà nội cầm qua Mỹ vào năm 2007. Còn giấy hồng thật Q. đem thế chấp tại ngân hàng để lấy tiền trả các khoản nợ cá nhân. Đến hẹn, do Q. không trả được tiền cho ngân hàng nên sự việc bị phát hiện.

Gia đình ông Hải đã làm đơn tố cáo và yêu cầu Công an quận 11 khởi tố Q. về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, cơ quan điều tra Công an quận 11 cho rằng Q. làm giả giấy hồng chỉ nhằm… lưu trữ và để trong két sắt chứ không nhằm lừa dối ai nên không đủ yếu tố cấu thành tội danh trên. Không đồng tình, ông Hải cùng gia đình gửi đơn khiếu nại đến Công an quận 11, Công an TP.HCM...

Có phạm tội?

Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy, Phó Trưởng Công an quận 11, lý giải theo kết luận của Phòng Kỹ thuật khoa học hình sự Công an TP.HCM thì Q. làm giả giấy hồng bằng phương pháp máy in phun màu (scan). Với phương pháp này thì không thể gọi là làm giả bởi nếu scan thì ai cũng có thể ra tiệm scan được. Khi nào Q. bằng phương pháp công nghệ cao làm giả con dấu, biểu mẫu của cơ quan, tổ chức thì mới gọi là làm giả.

Về mặt pháp lý, nhiều chuyên gia pháp luật không đồng tình với việc không khởi tố Q. của Công an quận 11. Theo họ, Q. đã có dấu hiệu phạm tội nhưng tội gì thì còn phải bàn.

Theo hai luật sư Nguyễn Thành Công và Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TP.HCM), hành vi của Q. đã thỏa mãn hai điều kiện quy định tại Điều 276 BLHS là làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức và nhằm mục đích lừa dối người khác. Tội danh này không quy định hậu quả là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Ở đây, Q. đã làm giả hồ sơ nhà đất đưa cho gia đình xem, đưa cho ông bà nội mang đi Mỹ để cả gia đình tin rằng hồ sơ đang giữ là thật, còn giấy tờ thật (không phải của mình) thì đem đi thế chấp, như thế đã thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Thẩm phán Nguyễn Văn Trí (Phó Chánh án TAND quận Tân Bình) và một kiểm sát viên Viện Phúc thẩm 3 VKSND Tối cao lại cho rằng trong vụ này, xử lý Q. về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 BLHS) sẽ hợp lý hơn. Bởi thực tế, Q. đã dùng thủ đoạn gian dối để lừa ông bà nội cùng người nhà (chỉ đưa cho ông bà giấy tờ nhà đất bằng scan màu). Còn giấy tờ thật Q. đã cố tình chiếm đoạt nó đem đi thế chấp nhằm chiếm đoạt giá trị căn nhà, khiến cho ông bà nội mất căn nhà. Tức ý thức của Q. rất rõ ràng là làm giấy giả để chiếm đoạt giấy tờ thật rồi dùng giấy tờ thật thế chấp lấy tiền.

Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức Người nào làm giả con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân thì bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. (Trích Điều 267 BLHS) Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. (Trích Điều 139 BLHS)

