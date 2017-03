Dừng nạo vét sông trên cả nước

“Lợi dụng thanh tra để bảo kê xe quá tải” Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, việc xử lý xe quá tải, quá khổ là chủ trương lớn và trước đó Bộ GTVT đã thực hiện hết sức quyết liệt vấn đề này. Tuy nhiên, đến nay dường như các cơ quan chức năng đang buông lỏng quản lý, dẫn đến tình trạng xe quá tải tiếp tục tái diễn. Đặc biệt, có trường hợp lợi dụng thanh tra để “bảo kê” cho xe quá tải. Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thừa nhận đang có tình trạng tái diễn xe quá tải, đặc biệt là xe quá tải đường dài. Nguyên nhân là do dừng Kế hoạch 1259 liên bộ Công an và GTVT về kiểm soát tải trọng xe. Từ đó đến nay đã có 21 tỉnh dừng kiểm tra xe quá tải. Bên cạnh đó, tại một số địa phương còn xuất hiện tình trạng “bảo kê”, thiếu trách nhiệm trong việc chống xe quá tải. Theo ông Huyện, để kiểm soát tốt xe quá tải phải khởi động lại Kế hoạch 1295. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định đây là vấn đề Thủ tướng rất quan tâm và yêu cầu Bộ GTVT cần phải có biện pháp ngăn chặn. Đặc biệt Bộ GTVT phải làm việc với Bộ Công an tiếp tục triển khai việc kiểm soát xe quá tải, nếu vướng phải báo cáo ngay cho Chính phủ. “Nếu chúng ta không quản lý nổi xe quá tải thì vài năm hạ tầng giao thông sẽ tan nát hết...” - Bộ trưởng nhấn mạnh. _____________________ Vụ khai thác cát ở Bắc Ninh: Phải chỉ rõ sai phạm! Bộ GTVT rất mong có gì tiêu cực trong cơ quan quản lý nhà nước, trực tiếp là Cục Đường thủy nội địa, thì cứ làm rõ. Đồng thời cần quyết liệt chỉ ra sai phạm cụ thể ở đâu, một là cơ quan nhà nước, hai là xã hội đen trong hoạt động này... Bộ trưởng GTVT TRƯƠNG QUANG NGHĨA