Dùng nhục hình, 2 điều tra viên bị đề nghị truy tố

Cục điều tra của VKSND Tối cao cho hay, cơ quan này vừa kết thúc điều tra vụ án dùng nhục hình xảy ra tại Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Theo đó, 2 bị can Trần Bá Tuấn và Nguyễn Đình Quyết (nguyên điều tra viên và nguyên cán bộ trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về TTXH Công an TP Nha Trang) bị đề nghị truy tố về tội “dùng nhục hình”.

Trước đó, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bá Tuấn, Nguyễn Đình Quyết, về tội “dùng nhục hình” quy định tại Điều 298 Bộ luật hình sự. Tháng 11/2009, cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang thụ lý điều tra vụ mất cắp số tài sản số tiền 1.700 USD và 7 triệu đồng xảy ra tại nhà anh Võ Hà Trang. Nghi can trong vụ án này được xác định là bà Trần Thị Lan (SN 1970, trú tại xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, TP Nha Trang), người làm giúp việc cho gia đình anh Trang. Điều tra viên Trần Bá Tuấn trực tiếp điều tra vụ án. Còn Nguyễn Đình Quyết là cán bộ trinh sát cùng tham gia, đã trực tiếp gặp và đưa bà Lan về nơi thuê ở trọ tiến hành lục tìm và lập biên bản thu giữ một số tư trang, quần áo, mỹ phẩm. Bà Lan khai nhận lấy trộm phong bì, đem về giấu ở bụi cây khu vệ sinh mới thuê ở. 2 điều tra viên tiếp tục đưa bà Lan về nơi ở trọ lục tìm nhưng không thấy. Tối cùng ngày, bà Lan lại khai lấy trộm tiền đưa cho một người quen ở cùng quê, tuy nhiên qua xác minh xác định lời khai này không đúng sự thật. Ngày 29/11/2010, cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ bà Trần Thị Lan. Sau 1 ngày bị bắt tạm giam, đến 21h30 ngày 30/11/2010, bà Lan đã bất tỉnh và được đưa vào viện cấp cứu với nhiều vết thương tích trên cơ thể. Theo kết luận của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bà Lan bị “đa chấn thương”. Nghi ngờ bà Lan đã bị dùng nhục hình để ép cung, người nhà bà Lan đã làm đơn tố cáo đến một số cơ quan chức năng. Kết quả điều tra, xác minh của Viện KSND tối cao khẳng định việc gia đình bà Lan tố cáo bị 2 điều tra viên Tuấn và Quyết đánh trong khi bị tạm giữ là có cơ sở. Theo lời khai của bà Lan, trong thời gian bị tạm giữ, 2 điều tra viên Tuấn và Quyết nhiều lần dùng nhục hình để “ép cung” và do bị dùng nhục hình nhiều lần, bà Lan không không chịu nổi nên đã phải tự nhận mình là thủ phạm của vụ trộm tiền trên. Theo H.Ngân (Dân trí)