Dùng photoshop chiếm đoạt gần 3,2 tỉ đồng

Ngày 29-9, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Duy Hiền (SN 1962, ngụ quận 3) 18 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.



Bị cáo Hiền đã dùng photoshop gắn chữ ký của lãnh đạo TP và quận 5 để lừa đảo. Ảnh: Phạm Dũng



Do có mối quan hệ từ trước nên tháng 2-2010, bà Võ Thị Hải có nhờ Hiền giao dịch, mua đấu giá một căn nhà trên đường Nguyễn Thái Thân, phường 11, quận 5 do nhà nước quản lý.



Hiền đồng ý và còn “nổ” thêm rằng mình có quen biết, thân thiết với nhiều cán bộ tại UBND TPHCM và quận 5.



Tháng 4-2010, Hiền làm một số giấy tờ giả chữ ký của lãnh đạo UBND TPHCM và chủ tịch UBND quận 5 về việc chấp thuận xử lý trúng thầu mua đấu giá căn nhà.



Theo cáo trạng, Hiền làm giả các giấy tờ bằng cách đánh máy văn bản, sau đó lấy mẫu chữ ký của lãnh đạo TP rồi dùng kỹ thuật photoshop, cắt dán in laser màu lên văn bản. Đồng thời với thủ đoạn tương tự, Hiền cũng in chữ ký của chủ tịch UBND quận 5 lên quyết định trúng thầu căn nhà.



Sau khi làm giả các giấy tờ, Hiền đã yêu cầu gia đình bà Hải đưa tổng cộng gần 3,2 tỉ với hứa hẹn đến tháng 4-2011 sẽ giao nhà.



Đến hẹn, nhà chưa nhận được trong khi điện thoại thì Hiền không liên lạc được, gia đình bà Hải đã làm đơn tố cáo Hiền.