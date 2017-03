Dùng súng bắn người ngay gần trụ sở công an phường

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an quận 6 vẫn đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM điều tra, truy xét nhóm đối tượng dùng súng bắn vào người đàn ông xảy ra gần trụ sở công an phường 11, quận 6, TPHCM vào rạng sáng 23/3.

Mũi tên màu trắng là hiện trường vụ nổ súng bắn người và vòng tròn phía sau là trụ sở công an phường 11, quận 6

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h rạng sáng 23/3, ông Nguyễn Hoàng Thanh (40 tuổi, ngụ địa chỉ 247 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6) đang ngồi trước nhà của mình thì bất ngờ có 5 thanh niên đi trên ba xe máy kéo đến. Một người trong nhóm rút ra một khẩu súng (chưa rõ loại) nhắm vào ông Thanh bắt liên tiếp 2 phát. May mắn là cả hai phát đạn đều không trúng vào người của ông Thanh. Sau khi gây án, nhóm đối tượng rồ xe tẩu thoát.

Đáng nói vụ nổ súng táo bạo lại xảy ra cách trụ sở công an phường 11, quận 6 khoảng 100 mét. Cơ quan công an đã lấy lời khai của ông Thanh và đang truy xét nhóm đối tượng gây án.

Theo ông Thanh thì thời gian gần đây ông không có mâu thuẫn hay xích mích gì với ai.

Theo Dân trí