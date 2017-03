Dùng thuốc chưa thử nghiệm trị Ebola

Chậm hai bước Biện pháp ngăn ngừa duy nhất hiện tại là phong tỏa các ổ dịch, nhất là tại các khu vực biên giới giữa Guinea, Liberia và Sierra Leone, theo lãnh đạo WHO Margaret Chan. Bờ Biển Ngà trước đó đã cấm du khách từ ba nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận dịch Ebola. Thủ tướng Domingos Simoes Pereira của Guinea-Bissau cho biết nước này đã đóng cửa biên giới với Guinea. Bác sĩ Anja Wolz thuộc Tổ chức Thầy thuốc không biên giới ở nước này cho biết các quan chức đang “chậm hai bước” so với dịch bệnh khi ở nhiều ngôi làng người ta vẫn phát hiện các bệnh nhân chết trong nhà. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng phối hợp đối phó với sự thiếu hụt nhân lực và thiết bị tại các nước có dịch Ebola. Reuters ngày 13-8 mô tả nhiều bệnh nhân ở trung tâm điều trị Ebola tại Monrovia của Liberia nằm tràn cả ra sân cỏ do không còn chỗ. “Tôi rất yếu, ngực tôi như đang cháy” - bệnh nhân Ceceilia Gbelley nói. Cô Gbelley nhiễm bệnh sau khi chăm sóc người họ hàng đã tử vong vì Ebola.