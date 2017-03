Đừng vì thành tích huy động quá sức dân

Theo báo của chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, hiện cả nước có 2.045 xã (23%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 5,9% so với cuối năm 2015. Có 24 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng chín đơn vị so với cuối năm 2015. Về mục tiêu triển khai chương trình giai đoạn 2016-2020, cả nước phấn đấu đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới chiếm 50%; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phấn đấu có ít nhất một huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/xã, cả nước không còn xã dưới năm tiêu chí và cơ bản hoàn thành hạ tầng thiết yếu; thu nhập người dân tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015…