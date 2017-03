Dùng xe cứu thương vẫn chuyển hổ từ Bắc vào Nam

(PLO)- Chiều 21-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Xuân Xanh (45 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.