Được giảm án vì chưa gây thiệt hại

Bị cáo Tùng trước vành móng ngựa. Ảnh: D.BÌNH

Ngày 11-11-2013, Tùng giấu dao trong người rồi thuê taxi do anh Trần Tuấn Hiền làm tài xế chở đến khu vực Trung tâm thương mại Núi Sam (TP Châu Đốc). Đến khu vực khóm Vĩnh Đông (phường Núi Sam), Tùng cầm dao kề vào vùng hông anh Hiền bắt đưa tiền. Anh Hiền nói không có tiền và dùng hai tay chụp phần lưỡi dao đè xuống ghế xe. Đồng thời, anh Hiền mở cửa bên phải kêu Tùng xuống xe. Tùng vẫn giằng co con dao với anh Hiền rồi bước xuống xe, tiếp tục yêu cầu anh Hiền đưa tiền. Lúc đó thấy có xe máy chạy đến, sợ bị phát hiện, Tùng giật mạnh dao ném ở gần đó rồi bỏ chạy. Anh Hiền đến công an phường trình báo, sau đó Tùng đã bị bắt.

Theo tòa phúc thẩm, bản án sơ thẩm của TAND TP Châu Đốc phạt bị cáo mức án bảy năm tù là có căn cứ. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo chưa gây hậu quả thiệt hại cho nạn nhân nên xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

DUY BÌNH