Được giao 8,1 ha đất mà không biết

Huyện giao xã Thanh Hương của huyện này quản lý diện tích đất trên để bố trí sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2003, Lâm trường huyện Thanh Chương chuyển một số diện tích đất về chính quyền địa phương để giao đất cho cá nhân hộ gia đình ở xã Thanh Hương (huyện Thanh Chương) sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. Thời điểm đó, ông Sơn đang làm cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Thanh Chương và ông ở thị trấn Thanh Chương nhưng vẫn được xã Thanh Hương xác nhận đang ở địa phương để cấp đất cho ông. Đến tháng 4-2004, UBND huyện Thanh Chương có quyết định giao hơn 8,1 ha đất lâm nghiệp ở xã Thanh Hương cho ông.

Hai năm sau khi giao đất thì chủ tịch UBND xã Thanh Hương lại ra quyết định hủy toàn bộ hồ sơ giao đất lâm nghiệp cho ông Sơn vì ông không thuộc đối tượng giao đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, quyết định giao đất cho ông Sơn là của UBND huyện nên quyết định của xã Thanh Hương là không đúng thẩm quyền. Vì thế ông Sơn vẫn là người được giao hơn 8,1 ha đất nêu trên.

Sau đó, ông Sơn giữ nhiều chức vụ và hiện là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Chương và “quên” số đất mà mình được cấp.

Mới đây ông Sơn nói: “Đúng là năm 2003 khi tôi đang làm cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện có biết chủ trương cấp đất lâm nghiệp cho dân nên có “xin miếng” và đơn vị tư vấn có giúp tôi làm hồ sơ xin cấp đất cho tôi. Nhưng từ đó đến nay tôi chưa biết là UBND huyện Thanh Chương đã có quyết định cấp đất cho tôi và tôi chưa biết đất đó nằm ở khu nào, không trồng trọt gì cả”.

Tuy nhiên, theo người dân xã Thanh Hương, sau khi có quyết định giao đất, ông Sơn thuê người dân đến canh tác, trồng trọt. Một số người dân xã Thanh Hương xin được cấp số đất của ông Sơn cho họ để họ trồng rừng nhưng không được chính quyền địa phương giải quyết. Mãi đến khi người dân tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An kiểm tra thì huyện mới ra quyết định hủy bỏ kết quả giao đất cho ông Sơn.

Trước đó UBND huyện Thanh Chương đã thu hồi 13 ha đất lâm nghiệp đã “cấp nhầm” cho bà Hồ Thị Hòa - vợ ông Nguyễn Văn Lương (vừa thôi giữ chức phó ban Tuyên giáo Huyện ủy, chuyển sang làm chuyên viên Hội Nông dân huyện Thanh Chương) (Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin). Ông Lương cũng đang bị Công an tỉnh Nghệ An đề nghị VKSND tỉnh Nghệ An truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lạm quyền trong thi hành công vụ.

