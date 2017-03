Được hoãn thi hành án lại phạm tội bán ma túy liên tỉnh

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam bảy đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh do Nguyễn Thị Thúy Liễu

(ngụ khu 4, xã Yên Nội, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) cầm đầu. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua bán trái phép 32 bánh heroin. Được biết, Liễu lấy “hàng” từ Mộc Châu (Sơn La) đem về bán cho các con nghiện, những kẻ buôn bán ma túy ở huyện Thanh Ba và một số địa bàn lân cận. Ngoài ra, Liễu còn lôi kéo hai con là Ngô Đức Hoàng (9 tuổi) và Ngô Đức Tú (3 tuổi) cùng tham gia buôn bán ma túy. Ngày 1-5 vừa qua, Liễu cùng chị và bé Hoàng lên Mộc Châu mua heroin của một người ở bản Cô Tang, xã Lóng Luông. Trên đường về huyện Thanh Ba, Liễu bị công an bắt giữ với tang vật là sáu bánh heroin. Mở rộng điều tra, cảnh sát điều tra bắt khẩn cấp Dương Thị Bẩy (ngụ cùng xã Yên Nội) là người tiêu thụ hàng của Liễu. Bẩy đang được hoãn thi hành mức án 24 tháng tù vì liên quan đến ma túy. Được biết, Liễu đang nợ mức án 54 tháng tù giam về tội mua bán ma túy nhưng được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. TX